规划未来发展 开启新的征程

5月31日，中俄黑河—布拉戈维申斯克黑龙江大桥合龙。

新华社发

国家主席习近平6月5日启程对俄罗斯进行国事访问，并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。

习近平主席将同普京总统举行国事活动，共同出席中俄建交70周年庆祝大会等一系列丰富多彩的人文交流活动，签署或见证签署重要合作文件。

本届圣彼得堡国际经济论坛全会主题为“打造可持续发展议程”。习近平主席将在论坛全会致辞，阐述中方在可持续发展领域的重要主张，同各方一道，倡导多边主义，完善全球治理，实现地球村共同发展繁荣。

习近平主席将同普京总统全面总结过去70年两国关系发展经验，对未来中俄关系发展作出战略规划，推动两国关系提质升级。

此访将夯实中俄关系政治根基，确认在涉及彼此核心和重大关切问题上相互给予更大支持，确保两国关系不受任何国际风云变幻影响；为双方各领域务实合作开启新前景，把两国高水平的政治关系优势转化为更多实实在在的成果，增进两国人民福祉。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 05 版）

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