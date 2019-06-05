规划未来发展 开启新的征程

5月31日，中俄黑河—布拉戈维申斯克黑龙江大桥合龙。
国家主席习近平6月5日启程对俄罗斯进行国事访问，并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。
习近平主席将同普京总统举行国事活动，共同出席中俄建交70周年庆祝大会等一系列丰富多彩的人文交流活动，签署或见证签署重要合作文件。
本届圣彼得堡国际经济论坛全会主题为“打造可持续发展议程”。习近平主席将在论坛全会致辞，阐述中方在可持续发展领域的重要主张，同各方一道，倡导多边主义，完善全球治理，实现地球村共同发展繁荣。
习近平主席将同普京总统全面总结过去70年两国关系发展经验，对未来中俄关系发展作出战略规划，推动两国关系提质升级。
此访将夯实中俄关系政治根基，确认在涉及彼此核心和重大关切问题上相互给予更大支持，确保两国关系不受任何国际风云变幻影响；为双方各领域务实合作开启新前景，把两国高水平的政治关系优势转化为更多实实在在的成果，增进两国人民福祉。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】