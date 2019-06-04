教育部就2019年第1号留学预警答记者问（权威发布）

新华社北京6月3日电 （记者胡浩、王思北）教育部3日发布2019年第1号留学预警。留学预警发布之后，中国政府未来对美教育交流合作的态度和预期是什么？教育交流合作领域是否受到中美经贸摩擦影响？美国大学是否正在向中国大陆学生关闭大门？3日下午，教育部在国新办举行专题新闻发布会，回答了记者提问。

美方行为正使中美教育交流合作遭遇寒流

教育部国际合作与交流司副司长徐永吉表示，在当前中美经贸摩擦背景下，两国教育交流合作形势日趋复杂。美国会和联邦政府部门将部分正常中美教育交流合作活动政治化，冠以“中国威胁”“中国渗透”之名进行打压，诬蔑孔子学院为中国在美扩张政治影响、进行价值传播的工具，诬陷中国学生学者在美开展“非传统间谍”活动并进行无端滋扰。

他说，在留学生交往方面，近一段时间以来，美联邦政府对中国部分专业赴美学生进行签证限制，延长签证审查周期、缩短有效期，拒签率上升。根据国家留学基金委统计，2018年我计划公派赴美留学10313人，其中因签证问题无法按原计划赴美331人，占计划派出人数3.2%；2019年1月至3月，中方计划公派赴美留学1353人，因签证问题未能成行182人，占计划派出人数13.5%。2018年以来，美以反间谍为由吊销或重新审查中方赴美人员签证，从自然科学向社会科学扩散，近期美方还取消了一批中方从事中美关系研究学者赴美十年签证。

徐永吉表示，上述种种行为已经对中国在美留学生的尊严造成伤害，也严重伤害了中国人民的感情。可以说，美方的行为正在使中美教育交流合作遭遇寒流。希望美方尽快纠正错误做法，以更加积极的姿态，多做有益于促进两国教育交流合作的事情，为增进两国人民的相互理解和友谊作出努力。

中国政府始终支持同包括美国在内的世界各国开展留学生交流

美国国际教育协会2018年公布的《门户开放报告》显示，中国是美国最大的国际学生生源国，2017至2018学年在美国高校注册学生的中国留学生为36.33万人，占全部国际学生数量的33.2%，同比增长3.6%。2017学年，中国留学生为美国带来了近139亿美元的经济收入。

徐永吉表示，中国愿意同包括美国在内的世界各国加强教育交流合作，但是合作不是单向的，而是基于双方共同的意愿和互相尊重。据我们统计，2018年我计划公派赴美留学人员共计10313人，其中因签证问题未能按原计划赴美的共计331人，占计划派出总数的3.2%，2019年1月至3月，我计划公派赴美留学1353人，因签证问题导致未能按原计划赴美182人，占计划派出人数的13.5%。2019年4、5两个月计划公派赴美留学274人，因签证问题导致未能按原计划赴美101人，占计划派出人数的36.9%。从统计数字看，遇到签证问题的留学人员比例呈上升趋势。

6月2日，我驻美大使馆发布“提醒中国公民申请赴美签证特别事项”，近日美国政府开始要求美国签证申请人提供社交媒体账号信息。美方进一步收紧其签证政策，留学人员将面临日益苛刻的赴美签证申请以及日益严峻的签证审查。同时，持有效美国签证并不表明一定可以进入美国，美边境执法人员拥有准许入境的最终决定权。的确，持有有效美国签证但仍无法顺利入境的案例也时有发生。

记者：如何看待美方上述行为？

程家财：上述种种行为已经对我在美留学生的尊严造成伤害，也严重伤害了中国人民的感情。可以说，美方的行为正使中美教育交流合作遭遇寒流。作为留学服务机构，我们认为美方的行为是错误的，不符合时代的潮流与发展大势，是与中美两国的民心背道而驰。我们希望美方尽快纠正错误做法，以更加积极的姿态，多做有益于促进两国教育交流合作的事情，为两国人民的相互理解和友谊作出努力。

生建学：在高等教育国际化背景下，美国以“国家安全”为名收紧中国留学生签证政策，千方百计阻挠中美之间正常的教育交流及人员往来，不利于中美国家之间、人民之间的交流与往来。近期，耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、加州大学戴维斯分校纷纷发声支持教育开放和国际交流。耶鲁大学校长强调，开放是美国顶尖研究型大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。

记者：中美教育交流的意义何在？

生建学：3月，习近平主席在会见美国哈佛大学校长巴科时指出，教育交流合作是中美关系的重要组成部分，有助于增进中美友好的民意基础。巴科校长也明确表示，美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，从长远看对促进美中关系至关重要。国际合作是持续推动知识进步与创新的关键，国际间正常的学术交流不可或缺，合作共赢才能创造出我们世界更美好的未来。

袁明（北京大学燕京学堂院长）：中美人文交流是一个不断丰富的历史过程，这篇文章越做越大，是因为得人心，尤其得两国青年的心。在北京大学燕京学堂，有来自美国许多名校的100多位优秀青年学生陆续求学。在北大课堂里，他们听到来自理、工、文各学科老师关于中国和世界的讲述，广阔的中国大地更为他们准备了走进实际、走进生活的社会大课堂。中美两国年轻人互相激发灵感、补充知识、畅想未来。许多美国学生说，这是他们人生“最难忘的经历”。

记者：美方上述行为将带来哪些影响？

吴心伯（复旦大学美国研究中心教授、主任）：预期今后几年，我赴美留学人数会出现明显下降；中美两国的人文交流、教育与科技合作会受到明显的不利影响。从长远看，这将损害中美两国关系的社会基础，加剧两国间的不信任心理。

记者：我们应该如何看待这个问题？

程家财：一是顾全大局，着眼未来。中美关系已经成为世界上最富生机活力、最具重要影响的双边关系之一。放眼世界、面向未来，中美两国拥有更加广泛的共同利益，肩负着更多的共同责任。良好的中美关系不仅能实实在在地造福两国人民，而且能够为21世纪世界和平与发展作出巨大贡献。如果国际学者和学生面临更多限制，美国作为高等教育领军者的形象可能会受到负面冲击，对学者往来的限制也损害了中美关系的社会基础。

二是登高望远，交流互鉴。文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。古往今来，任何一种文明都需要从其他文明汲取养分、择善而从。加州大学教授布鲁斯等人在《科学》杂志发表评论文章，称美国对外国学者的排挤以及不再支持年轻学者对新想法的探索，是对美国科技继续繁荣发展的严重威胁。评论称，美国之所以能位居全球科技领域的领导地位，是因为长期以来依靠研究型大学的贡献。站在新的历史起点上，两国要以战略思维和长远眼光，抓住机遇，继往开来，取长补短，照顾对方重大关切和核心利益，分享彼此改革发展有益经验，实现平等合作、互利共赢。

三是求同存异，增进理解。相知无远近，万里尚为邻。只有了解文化差异性，才能增进理解、理性看待、友善相处。中美国情、制度和价值观不同，但两国的共同利益大于分歧，人文交流的宗旨在于增进两国人民的友好情谊，促进两国关系健康稳定发展。近年来，中美高级别人文交流机制推动双方在教育、科技、文化、体育、媒体和青年等领域开展了一系列富有实效的交流合作，在两国民众中产生了广泛而积极的影响，成为中美关系中一道亮丽风景线，为两国关系进一步发展打下了良好基础。2018年中美青年创客大赛共吸引6400余名青年参与，产生作品将近2000多项。其中美国赛区参赛团队达到129个，人数超过1100名。有多名来自美国哈佛大学、加州大学伯克利分校、普度大学等著名高校的美国青年学生来华参加总决赛。

教育交流是中美两国人文交流的重要内容，具有基础性、先导性和全局性，对促进中美民之相知、国之相交具有特殊而重要的意义。作为留学服务机构，我们始终坚定贯彻落实国家“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的方针，鼓励中国学生到包括美国在内的世界各国学习交流，同时，也努力为各国学生来中国学习作出更大贡献。

生建学：我们始终支持教育交流与合作，并希望中美教育交流能够取得积极的成果。为此，我们将扩大教育对外开放，加强同世界各国的交流互鉴，共同推动教育事业发展。同时，我们将继续各层次中美教育交流合作，继续做好中美政府间的学生学者交流项目，继续实施好与美国一流高校合作设立的奖学金，以交流促理解，以教育促发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)