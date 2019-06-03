英国脱欧再起博弈 学者聚焦欧洲政治新变

人民网北京6月3日电 （徐祥丽 黄晓蔓）2016年6月，英国脱欧公投投票结果出炉。如今，3年过去，脱欧再起博弈。时至今日，脱欧如何收场？中英关系、中欧关系何去何从？近日，察哈尔学会主办研讨会，中外学者就此问题展开探讨。

5月26日, 据第九届欧洲议会选举投票统计结果显示，传统优势党团实力减弱，极右翼政党席位增加，未来欧洲议会各派政治力量将更趋多元。与此同时，特蕾莎·梅首相的辞职也为英国无协议脱欧带来新的可能性。

“相见时难别亦难”，中国前驻中非共和国大使孙海潮如此形容英国脱欧的状态。他指出当前欧洲大陆上的主要国家如法、德等国在世界规则重组的大背景下展开了新一轮的内部博弈。“欧洲没有分裂，但分裂的趋势进一步增大。”

孙海潮发言

对于欧洲所面临的新趋势，中国国际出版集团有限公司《今日中国》记者朱利·安布菲也强调了西方民主产生的新危机与当前欧洲内部的新矛盾，并分析了法国视角下的欧洲的局势。他指出，随着当前局势的发展，民族主义者和极右翼政党的崛起会使亲欧派成为欧洲一部分的感觉更加强烈。

朱利安·布菲发言

察哈尔学会高级研究员，中国人民大学国际关系学院教授、欧洲问题研究中心主任王义桅指出, 议会选举之后，欧洲呈现出时代之变、西方之变、政治之变三大变化：欧洲面对各方压力；西方诸国多边合作的重要性逐步提升； 欧洲各党派中存在着“新生代”与“老一代”的分歧与代际转化问题。

鉴于此，王义桅认为,中国对“欧洲”的概念要有新的定位，在对外文化传播中也要讲求新的方式方法。当前中欧在机制、文化、综合合作等领域存在着一系列新问题，双方应从双边、次区域化联合、功能性合作等角度出发发展中欧关系。

王义桅发言

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建指出，欧洲已经进入了政治盘整性阶段，虽然没有出现整体的颠覆性变化，但局部出现较多问题。与五年前相比，欧洲极右翼势力壮大，自由党、绿党崛起。欧洲诸国的政党内部呈现出新老分歧、代际更迭的特点。

崔洪建发言

谈到中欧关系的发展与走向，崔洪建指出，中欧关系应放在多边的大背景下来看，脱离中欧双边的局限，从中美欧、中俄欧的多边角度来思考中欧关系。此外，中欧双边在诚实相处的同时要做到真正落实对接合作项目，才能务实稳健地发展中欧关系。

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