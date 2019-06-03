中国致力推进国际安全合作（国际视点）

第十八届亚洲安全会议暨香格里拉对话会5月31日至6月2日在新加坡举行。约40个国家的国防部长、军队高官和专家学者与会，中国国务委员兼国防部长魏凤和率团出席。各国代表就亚太地区安全局势、朝鲜半岛局势、变化中的亚洲安全秩序、管控冲突、保障地区局势稳定等议题举行全体会议和特别小组会议进行讨论。会议期间，中方代表团与各国国防官员、学者展开广泛交流，中方提及的和平发展、开放包容、合作共赢、文明互鉴等理念得到与会代表广泛认同。

香格里拉对话会是由英国国际战略研究所发起、在新加坡政府支持下于2002年开始举办的多边论坛，因其每年在新加坡的香格里拉酒店举行而得名。6月2日上午，魏凤和就“中国与国际安全合作”议题做大会发言，重点介绍中方推动构建人类命运共同体所作努力，充分阐释中国坚持走和平发展道路、奉行防御性国防政策，以及中国军队为维护世界和平稳定做出的积极贡献。

魏凤和说，当今世界正面临百年未有之大变局，不确定不稳定因素和挑战增多，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念，是世界人民和谐共处、有效解决全球性问题的正确选择，是实现世界和平安宁、人类繁荣发展的正确道路。

“中国在发展，世界在改变，亚太地区近年来更是成为世界上最具发展活力和潜力的地区。中国提倡文明互鉴、交流和共存，反对所谓的文明冲突论，中国倡导的共同、综合、合作、可持续的新安全观顺应时代潮流产生，为维护地区安全稳定贡献中国智慧。”中国人民解放军国防大学教授金一南对本报记者说。

中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波对本报记者表示，亚太地区始终没有统一的安全架构，这反映了亚太地区不同文明、制度、文化共存的事实。“我们应该求同存异，积极寻求惠及各方、开放包容的亚太安全架构。构建人类命运共同体的理念，提出了最符合各方利益的、不以任何国家和地区为指向的中国方案，符合亚太地区现实，充分体现了合作共赢的精神。”

在大会发言中，魏凤和表示，面对复杂多变的国际安全形势，中国政府和军队坚决维护世界和地区繁荣稳定。在实现亚太地区共同繁荣的历史进程中，世界各国的核心利益和安全关切必须得到尊重和维护，中国不觊觎他国利益，不嫉妒他国发展，但决不放弃我们的正当利益，任何外国不要指望我们会吞下损害中国主权、安全、发展利益的苦果。

关于台湾问题，魏凤和表示，任何分裂中国的企图都不可能得逞，任何干涉台湾问题的行径都注定失败，任何对中国军队决心意志的低估都极其危险。“我们愿以最大诚意、最大努力争取和平统一前景，但绝不承诺放弃使用武力。如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择，必将不惜一战，必将不惜一切代价，坚决维护祖国统一。”

关于南海问题，魏凤和说，当前南海形势总体稳定向好，中国与东盟国家推动“南海行为准则”磋商已取得积极进展。中国希望有关方面不要低估南海周边妥处分歧、维护和平的智慧和能力，也欢迎各国提出建设性建议。

关于中美关系，魏凤和表示，中美关系历经风雨，总体向前。中美合作是唯一正确选择，两国合则两利，斗则俱伤。中美两军应落实两国元首达成的重要共识，使两军关系成为两国关系的稳定器，希望美方与中方相向而行，不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，推动中美关系沿着正确轨道向前发展。

“中方开诚布公亮出底线，在热点问题上表明了我们的观点、立场以及捍卫自身利益的决心。”金一南说。

“中方代表在对话会上明确阐述了自己的观点和需求，坚定地维护自身利益，尤其是在台湾问题上，清楚传达出了一个大国维护主权和领土完整的坚定决心。”东帝汶国防部长兼代理内政部长菲洛梅诺对本报记者说。

在全球，中国和150多个国家有军事合作，和42个国家开展了防务磋商机制，体现出中国正在积极承担大国责任。长期以来，中国积极参与双边与多边安全合作，与周边国家长期和平共处、睦邻友好。历史已经并将持续证明，中国不走“国强必霸”的老路，中国军队愿同亚太各国军队携手应对挑战，推动亚太命运共同体建设，共同维护亚太地区和平与稳定。

近年来，中国同周边国家常态组织反恐、维和、救援等系列联合演习和训练，务实合作不断深入，特别是同东盟防务合作水平不断提升。出席香格里拉对话会的各国代表充分肯定中国在维护世界和地区和平中所发挥的作用。“中国不是亚太地区的安全威胁，我们始终将中国视为朋友。中国对东南亚各国的经济发展很重要，中国在地区发展上寻求合作共赢，我们对此完全赞同。”菲洛梅诺说。

“中国一贯奉行积极防御的军事战略，我们不能再沿用冷战思维解决现实问题，否则就是历史的倒退。”中国军事科学院战争研究院研究员赵小卓对本报记者说。

印度国防部顾问桑迪普·马拉蒂认为，中国是亚太地区和平稳定的重要推动力，中国与亚太国家的务实合作促进了地区稳定。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班对本报记者表示，中国是维护地区与世界和平与安全的重要力量，中国的安全主张与安全观，对于促进与维护亚太地区的发展与繁荣正发挥着积极作用。

（本报新加坡6月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 16 版）

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