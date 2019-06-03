尤权率中共代表团访问立陶宛

新华社维尔纽斯6月2日电 应立陶宛议会邀请，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权于5月30日至6月2日率中共代表团对立陶宛进行友好访问。其间，尤权分别会见立议长普兰茨凯蒂斯，副议长、社会民主劳动党主席基尔基拉斯，立政府秘书长斯通柴蒂斯等政要。

尤权说，立陶宛是波罗的海重要国家，也是中国在中东欧地区的重要合作伙伴。中立建交以来，双边关系保持良好发展势头。两国高层往来频繁，政治互信不断加深，务实合作成果丰硕，人文交流日益深入。中方愿与立方一道，积极推动双边关系、“一带一路”合作深入发展。立陶宛是中欧关系的坚定支持力量，中方乐见立在中欧合作中发挥建设性作用。中国共产党重视发展与立各友好政党关系，愿继续深化党际交往，共同促进中立关系长期健康稳定发展。

立方表示，立高度重视发展对华关系。近年来双边关系发展良好，两国在农业、科技、物流、基础设施等领域合作不断深化。立方尊重中方核心利益和重大关切，愿与中方加强对话，密切各层级交往，深化“一带一路”框架下务实合作，推动取得更多成果，造福两国和两国人民。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 03 版）

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