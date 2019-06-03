尤权率中共代表团访问立陶宛

新华社维尔纽斯6月2日电 应立陶宛议会邀请，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权于5月30日至6月2日率中共代表团对立陶宛进行友好访问。其间，尤权分别会见立议长普兰茨凯蒂斯，副议长、社会民主劳动党主席基尔基拉斯，立政府秘书长斯通柴蒂斯等政要。
尤权说，立陶宛是波罗的海重要国家，也是中国在中东欧地区的重要合作伙伴。中立建交以来，双边关系保持良好发展势头。两国高层往来频繁，政治互信不断加深，务实合作成果丰硕，人文交流日益深入。中方愿与立方一道，积极推动双边关系、“一带一路”合作深入发展。立陶宛是中欧关系的坚定支持力量，中方乐见立在中欧合作中发挥建设性作用。中国共产党重视发展与立各友好政党关系，愿继续深化党际交往，共同促进中立关系长期健康稳定发展。
立方表示，立高度重视发展对华关系。近年来双边关系发展良好，两国在农业、科技、物流、基础设施等领域合作不断深化。立方尊重中方核心利益和重大关切，愿与中方加强对话，密切各层级交往，深化“一带一路”框架下务实合作，推动取得更多成果，造福两国和两国人民。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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