应荷兰首相吕特邀请，国家副主席王岐山当地时间5月28日至30日访问荷兰，分别会见威廉—亚历山大国王和吕特首相。这是5月29日，王岐山在海牙会见荷兰国王威廉—亚历山大。

新华社记者 饶爱民摄

本报海牙5月30日电 （记者郑彬）应荷兰首相吕特邀请，国家副主席王岐山当地时间5月28日至30日访问荷兰，分别会见威廉—亚历山大国王和吕特首相。

王岐山首先转达了习近平主席的亲切问候。他表示，近年来中荷坚持两国领导人确定的方向和原则，彼此相互尊重、求同存异，双边关系大踏步发展，证明了不同社会制度、文化和发展阶段的国家能够超越差异，实现共同发展和繁荣。中方欢迎荷方积极参与共建“一带一路”合作，希望荷方继续为中资企业营造公平、透明、非歧视的营商环境，共同建设好中荷开放务实的全面合作伙伴关系。经济全球化是历史潮流，中方主张通过平等协商、加强合作，实现互利共赢，推动构建人类命运共同体。

威廉—亚历山大表示，荷方高度重视对华关系，对近年来双边关系发展势头感到满意。中国的发展对世界和平与繁荣至关重要。各国都应通过努力解决好自身问题，携手应对共同挑战。荷方希荷中关系和欧中关系不断迈上新台阶。

同吕特会谈时，王岐山表示，我此次访问就是要增进互信，加强沟通，推动落实两国领导人互访成果。近年来，双方高层交往频繁，务实合作成果丰硕，人文交流亮点纷呈，走出了一条高水平合作共赢之路，两国人民普遍受益。双方应进一步做大双向贸易，促进投资便利化，扩大金融领域合作。希望荷方增进认识，抓紧行动，积极参与“一带一路”建设，促进亚欧大陆互联互通。中方愿同荷方进一步挖掘潜力、健全机制，深化创新领域合作。中方支持欧洲一体化建设，合作共赢是中欧关系的基本面，中方愿与欧方共同维护和坚持自由贸易原则，构建开放型世界经济。

吕特表示，荷中是重要合作伙伴，“一带一路”倡议与欧方的欧亚互联互通战略高度契合。荷方愿与中方在技术创新、绿色金融、气候变化、清洁能源等领域加强合作，共同开拓第三方市场。荷方赞赏中方在应对气候变化问题上的立场，愿同中方共同维护好基于规则的多边贸易体系。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 01 版）

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