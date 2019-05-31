习近平将对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛

本报北京5月30日电 （记者孟祥麟、黄发红）外交部30日举行中外媒体吹风会。外交部副部长张汉晖介绍国家主席习近平即将对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛有关情况，并回答记者提问。

张汉晖表示，习近平主席将于6月5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。当前，国际形势正面临百年未有之大变局，单边主义抬头，严重冲击国际关系基本准则；地区热点问题发酵，人类社会面临的共同威胁和挑战上升。当前形势下，中俄关系日益成熟、稳定、坚韧。双方政治互信坚实牢固，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互坚定支持。双边贸易额去年突破1000亿美元，创历史新高。能源、航空航天、互联互通等领域战略性大项目扎实推进，农业、金融、科技、网络电商等新兴领域合作迅速发展，两国合作展现出强大的内生动力和广阔发展前景。去年和今年，双方共同举办地方合作交流年，地方交往持续扩大，人文交流不断升温。中俄在国际事务中开展密切有效协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护世界和平稳定和国际公平正义，旗帜鲜明地倡导多边主义和开放型世界经济，在风云变幻的国际形势中发挥了压舱石和稳定器作用。

张汉晖指出，今年是中俄建交70周年。此访是习近平主席连任国家主席后首次对俄罗斯进行国事访问，在两国关系发展进程中具有里程碑意义，必将在新形势下推动中俄关系实现更大发展，开启新的征程。访问期间，习近平主席将同普京总统举行国事活动，共同出席中俄建交70周年庆祝大会等一系列丰富多彩的人文交流活动，签署或见证签署重要合作文件。习近平主席还将出席圣彼得堡国际经济论坛。本届论坛全会主题为“打造可持续发展议程”。习近平主席将在论坛全会致辞，阐述中方在可持续发展领域的重要主张，同各方一道，倡导多边主义，完善全球治理，实现地球村共同发展繁荣。

张汉晖强调，习近平主席将同普京总统全面总结过去70年两国关系发展经验，对未来中俄关系发展作出战略规划，推动两国关系提质升级。此访将夯实中俄关系政治根基，确认在涉及彼此核心和重大关切问题上相互给予更大支持，确保两国关系不受任何国际风云变幻影响；为双方各领域务实合作开启新前景，把两国高水平的政治关系优势转化为更多实实在在的成果，增进两国人民福祉。相信在中俄双方共同努力下，习近平主席此次俄罗斯之行一定会取得圆满成功，推动中俄关系继往开来，进入新时代，为两国发展振兴和世界和平稳定作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 01 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)