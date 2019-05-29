李克强会见尼日尔总统伊素福

本报北京5月28日电 （记者王迪）国务院总理李克强28日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问的尼日尔总统伊素福。

李克强积极评价中尼关系与合作取得的进展。他表示，尼日尔是中国在非洲的重要合作伙伴。习近平主席将同总统先生举行会谈，规划两国关系未来发展。中方愿同尼方相互尊重、平等相待，深化政治互信，加强发展战略对接，使中尼友好合作成为中非合作的典范。

李克强指出，中国和尼日尔同属发展中国家，愿相互借鉴，走符合自身国情的发展道路。中方将按照市场规则和商业原则，坚持开放、绿色、可持续，同尼方加强基础设施建设、能源、农业、医疗卫生等领域合作，更好实现互利共赢。支持有实力的中国企业参与尼国内建设，希望尼方加大安全保障力度。中方愿继续向尼方提供力所能及的支持和帮助，助力尼经济社会发展和民生改善。中方乐见非洲自贸区协定即将启动实施，支持非洲推进一体化进程。

伊素福祝贺新中国成立70周年，对中国改革开放取得的巨大发展成就表示钦佩。他表示，当前中国开启了新的征程，相信一定能够实现奋斗目标。尼方高度评价尼中关系，坚定奉行一个中国原则，愿积极参与共建“一带一路”，深化各领域关系与合作，加强在国际事务中的协调与配合，推动双边关系、非中关系蓬勃发展。

何立峰参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 02 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)