习近平接受七国新任驻华大使递交国书

新华社北京5月28日电 国家主席习近平28日下午在人民大会堂接受七国新任驻华大使递交国书。

孟夏时节，草木葱茏。人民大会堂北门外，礼兵分列红地毯两侧。号手吹响迎宾号角，新任驻华使节们陆续抵达，拾级而上，进入北京厅，依次向习近平递交国书，习近平同他们亲切握手并合影留念。这7位新任驻华大使是：瑞士驻华大使罗志谊、哥伦比亚驻华大使蒙萨尔韦、捷克驻华大使佟福德、韩国驻华大使张夏成、挪威驻华大使白思娜、瑞典驻华大使宋莲、乍得驻华大使朱恩贝。

习近平欢迎各国使节来华履新，请他们转达对各有关国家领导人和人民的诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，中国高度重视发展同各国友好关系，在世界多极化、经济全球化的大背景下，愿增进彼此政治互信，深化务实合作，携手共建“一带一路”，更好造福各国人民。中国政府将为各国使节履职提供便利和支持，希望使节们为深化中国同各国友谊、推动双边关系发展作出积极贡献。

使节们转达了各自国家领导人对习近平的亲切问候，衷心祝贺第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，表示各国愿积极参与共建“一带一路”，拓展互利合作。使节们表示，中华人民共和国成立70年来特别是改革开放40年来取得了举世瞩目的发展成就，在国际事务中发挥着日益重要的作用。他们对出使中国深感荣幸，将致力于推动各自国家同中国双边关系迈上新台阶，实现互利共赢。

王毅参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 01 版）

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