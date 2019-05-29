习近平会见瓦努阿图总理萨尔维

5月28日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见瓦努阿图总理萨尔维。

新华社记者 黄敬文摄

本报北京5月28日电 （记者赵成）国家主席习近平28日在人民大会堂会见瓦努阿图总理萨尔维。

习近平指出，当前，中瓦关系处于历史最好时期。双方正在积极落实我同总理先生去年会晤成果，两国政治互信持续深化，各领域交流合作不断扩大，中瓦关系已经成为中国同太平洋岛国关系的典范。中方愿同瓦方一道，加强全方位对话、合作、交流，推动两国全面战略伙伴关系得到更大发展。

习近平强调，中国一贯主张国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等一员，反对大国沙文主义。中方高度赞赏瓦方坚定奉行一个中国政策，支持瓦方自主选择适合本国国情的发展道路。双方要保持高层交往势头，拓展政党、立法机构对话，交流分享治国理政经验，增进彼此政治互信。要以签署共同推进“一带一路”建设合作规划为契机，加强战略对接，深挖合作潜力，拓展各领域务实合作。中方愿同瓦方深化农业技术合作，支持瓦方优势产业发展，继续鼓励有实力的中国企业赴瓦努阿图投资兴业。要加强文明交流互鉴，促进两国人员往来，积极开展地方交流合作。中国秉持正确义利观和真实亲诚理念同太平洋岛国加强团结合作。我们在岛国没有私利，不谋求所谓“势力范围”，将永远做值得岛国信赖的好朋友、好伙伴。

萨尔维祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中国改革开放取得的伟大成就，称赞中国的成功不仅改变了中国面貌，也对世界产生深刻、积极影响。萨尔维表示，瓦努阿图钦佩中国坚持国家无论大小、贫富、强弱一律平等，感谢中方长期以来根据瓦方实际需要给予的真诚帮助。瓦努阿图坚定奉行一个中国政策，支持中国政府为实现国家和平统一所作的努力。瓦方愿同中方在共建“一带一路”、落实联合国2030年可持续发展议程、应对气候变化等领域加强合作，致力于推动瓦中全面战略伙伴关系不断向前发展。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 01 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)