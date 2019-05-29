习近平同尼日尔总统伊素福会谈

5月28日，国家主席习近平在北京人民大会堂同尼日尔总统伊素福举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛同伊素福夫妇合影。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京5月28日电 （记者赵成）国家主席习近平28日在人民大会堂同尼日尔总统伊素福举行会谈。

习近平赞赏伊素福长期致力于中尼、中非友好事业。习近平指出，中尼是好朋友、好伙伴、好兄弟。当前，中尼两国政治互信不断加强，各领域务实合作成果丰硕。中方愿同尼方一道努力，以落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，加强战略合作，更好造福两国人民。

习近平强调，中尼两国要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互信任、相互支持，积极开展治国理政和发展经验交流。中尼要在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛框架内加强对接，落实好基础设施、民生、能源、农业领域重要合作项目。中方将继续支持尼方为打击恐怖主义、维护地区和平稳定所作努力，推动联合国为萨赫勒五国集团联合部队建设提供支持。要就重大国际问题加强沟通和协作。中方愿为尼方提供医疗等民生帮助，同尼方扩大文化、青年、妇女、智库等领域交流，促进两国人民相互了解。

习近平强调，只要各国都坚持走适合自己国情的发展道路，坚持共建“一带一路”合作，坚持致力于构建人类命运共同体的远大目标，我们就一定会取得成功。

伊素福表示，祝贺中华人民共和国成立70周年，祝贺中国人民在中国共产党领导下建设中国特色社会主义取得的巨大成就。中国的发展为人类社会作出了重要贡献。中国包容性的经济增长使大量人口摆脱贫困，促进了联合国千年发展目标的实现。尼日尔高度评价中国在国际事务中坚持和平共处五项原则，长期致力于世界的和平与发展。尼日尔支持构建人类命运共同体的目标。习近平主席提出的“一带一路”倡议体现了共赢而不是零和的理念，将造福全世界。非洲国家赞赏中国秉持真实亲诚理念发展中非关系，感谢习近平主席提出的中非合作“八大行动”，愿在非洲和平安全事业和现代化进程中密切同中国的合作。尼日尔始终坚持一个中国政策，愿积极参与共建“一带一路”。

会谈后，两国元首还共同见证了有关双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为伊素福举行欢迎仪式。彭丽媛、杨洁篪、曹建明、王毅、何立峰、刘新成等参加。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 01 版）

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