李克强同瓦努阿图总理萨尔维会谈

5月27日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同瓦努阿图总理萨尔维举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为萨尔维举行欢迎仪式。

新华社记者 丁海涛摄

国务院总理李克强27日上午在人民大会堂同瓦努阿图总理萨尔维举行会谈。

李克强表示，中瓦建交37年来，双方始终相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，两国关系不断取得新的发展。中方始终主张大小国家一律平等，通过合作实现互利共赢。中瓦同属发展中国家，我们愿同瓦方发挥各自优势，增进政治互信，深化各领域交流与合作，推动中瓦全面战略伙伴关系迈上更高水平。

李克强指出，中方愿将“一带一路”倡议同瓦方发展战略更好对接，共商共建共享。深化在基础设施建设、经贸、渔业、旅游等领域的互利合作。中方鼓励中国企业赴瓦投资兴业，扩大进口瓦优质产品。加强人文交流合作，不断增进两国人民之间的相互了解和友谊。中方将继续在力所能及范围内向瓦方提供帮助。我们支持瓦努阿图在南太地区发挥重要作用，愿同瓦方加强在国际和地区事务中的沟通协调。中方支持瓦方明年举办太平洋岛国论坛，愿为瓦方提供必要协助。

萨尔维祝贺新中国成立70周年。他表示，瓦方高度重视对华关系，赞赏中国在全球事务和经济治理中发挥的重要作用。瓦中关系基于相互信任、互利共赢。瓦方坚定奉行一个中国政策，支持中方捍卫主权和领土完整的努力。瓦方感谢中方给予的无私支持和帮助，愿同中方不断深化政府间和人文交往，推进贸易、投资、基础设施、电信等领域合作，推动双边关系及中国同太平洋岛国关系迈上新台阶。

会谈后，两国总理共同见证了多项中瓦双边合作文件的签署。双方还将发表中瓦联合新闻公报。

会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为萨尔维举行欢迎仪式。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰，全国政协副主席邵鸿等出席有关活动。（记者赵成）

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 03 版）

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