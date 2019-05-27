习近平主席特使出席南非总统就职仪式

本报比勒陀利亚5月25日电 （记者万宇、李滢嫣）习近平主席特使、全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金5月25日在南非行政首都茨瓦内（比勒陀利亚）出席南非总统拉马福萨就职仪式，并于当日会见拉马福萨。
郝明金向拉马福萨转达了习近平主席的诚挚祝贺和良好祝愿，并面交了习近平主席的亲署贺函。郝明金表示，2018年两国元首实现历史性互访，为中南全面战略伙伴关系发展指明了方向。中方愿同南方加强战略对接，推动中南各领域合作向更深层次、更高水平发展。
拉马福萨感谢习近平主席派高级别特使出席其就职仪式，并请郝明金转达他对习近平主席的亲切问候。拉马福萨表示，南中关系特殊，我和习近平主席都肩负着让本国人民过上更美好生活的使命，期待同习近平主席共同谋划和开创两国关系新时代。
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