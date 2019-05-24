李克强韩正分别会见新加坡副总理兼财长

国务院总理李克强23日上午在中南海紫光阁会见新加坡副总理兼财政部长王瑞杰。

李克强表示，当前中新关系发展势头良好。中方愿同新方继续密切高层交往，将“一带一路”倡议同新方发展战略更好对接，发挥好两国副总理级双边合作机制作用，推进“陆海新通道”和第三方市场合作，深化贸易投资、金融、智慧城市以及中国地方省市同新加坡的合作，推动两国关系与合作再上新台阶。

李克强强调，中国的开放既增进了本国人民的福祉，也给世界发展创造了巨大机遇。中国将继续扩大开放，对外开放的大门将越开越大。欢迎包括新加坡在内的各国企业扩大对华投资，我们将一如既往对内外资企业一视同仁，不断优化营商环境，鼓励公平竞争与合作，实现互利共赢。中方愿同新方共同维护基于规则的自由贸易，促进本地区乃至世界的和平与发展。

据新华社北京5月23日电 （记者王卓伦）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正22日在钓鱼台国宾馆会见新加坡副总理兼财政部长王瑞杰。

韩正表示，中方高度重视中新关系，明年两国将迎来建交30周年，双方要以此为契机，推动中新关系在新时期实现更大发展。中方愿同新方一道，落实好两国领导人共识，继续用好合作机制平台，推动各领域务实合作取得更大发展。双方要保持密切沟通，高质量共建“一带一路”，建设好“陆海新通道”，深化第三方市场合作，开展粤港澳大湾区建设合作，发挥示范和带动效应，推动地区和沿线国家共同发展。（记者杨依军）

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