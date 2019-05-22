栗战书对奥地利进行正式友好访问

5月18日至21日，应奥地利国民议会议长索博特卡和联邦议会议长阿佩邀请，全国人大常委会委员长栗战书对奥地利进行正式友好访问。这是5月20日，栗战书在维也纳会见奥地利总统范德贝伦。

新华社记者 申 宏摄

新华社维也纳5月21日电 （记者孙奕、刘向）应奥地利国民议会议长索博特卡和联邦议会议长阿佩邀请，全国人大常委会委员长栗战书18日至21日对奥地利进行正式友好访问，在维也纳会见总统范德贝伦、总理库尔茨，与索博特卡和阿佩分别举行会谈。

会见范德贝伦时，栗战书首先转达了习近平主席的亲切问候。栗战书说，去年4月总统先生偕库尔茨总理及多位部长对中国进行国事访问，习近平主席与你共同确立中奥友好战略伙伴关系新定位，将两国关系发展推进到一个新阶段。中方愿同奥方共同努力，落实好两国元首的重要共识，推动各领域合作深入发展。会见中，双方就自由贸易、应对气候变化、伊核等共同关心的问题深入交换了意见。栗战书指出，中方始终坚持相互尊重、平等相待、互利共赢、共同发展的原则来处理国与国之间的关系。维护多边主义和自由贸易是国际社会的共同责任，单边主义、贸易保护主义不符合世界潮流，单边退约、单边制裁不仅损害别国也会损害自身利益。中方主张经贸分歧要通过谈判磋商解决，但谈判是有原则和底线的，必须符合国际贸易规则，坚持平等、互利、非歧视，坚决反对“长臂管辖”。中国愿同包括奥地利在内的各国一道努力，维护多边主义和自由贸易，携手应对全球性挑战，推动构建人类命运共同体。范德贝伦积极评价奥中关系发展现状，高度赞赏中国在全球性事务中发挥的积极作用。他说，奥方同中方在许多问题上有相同或相近的立场，双方应加强在国际和地区事务中的沟通协调，支持贸易投资自由化便利化，共同应对气候变化，推动两国友好合作更富成效。

会见库尔茨时，栗战书指出，共建“一带一路”已成为中奥合作新的增长点。双方应秉持共商共建共享原则，不断挖掘和释放合作潜能，深化在高端制造、节能环保、生态农业、旅游、金融等领域合作，积极探索互联网、大数据、人工智能、5G技术等创新合作。中国正在筹备2022年北京冬奥会，愿借鉴奥方经验，在运动员培训、冬季运动教育及科研、冬运装备产业发展等方面开展合作。栗战书表示，中方始终视欧洲为全面战略伙伴和国际上不可或缺的重要力量，乐见欧洲保持团结、稳定、开放、繁荣，支持欧洲一体化建设。库尔茨说，“一带一路”倡议为各国平等合作搭建了新平台。中国是奥地利在亚洲最大贸易伙伴，两国经济互补性强，深化合作意愿强烈、潜力巨大。欢迎更多中国企业赴奥投资兴业，更多中国游客赴奥游览观光。

与索博特卡、阿佩会谈时，栗战书强调，两国立法机构合作要紧跟国家关系发展步伐，常来常往，增进了解，交流借鉴立法监督等方面经验，为务实合作营造良好法治环境。人文交流一直是中奥关系最活跃的组成部分，两国立法机构要回应人民呼声，促进双方在艺术、音乐、体育、地方等方面合作，促进青少年交流，让世代友好深入人心。索博特卡、阿佩表示，奥方高度重视发展对华关系，愿同中国全国人大加强交流合作，推动两国合作协定落到实处，促进双方人员往来和文化互鉴。

向奥方增补大熊猫是习近平主席从中奥关系大局出发作出的决定，体现了对奥地利人民的友好情谊。访奥期间，栗战书与范德贝伦共同出席增补大熊猫仪式并致辞。栗战书还与库尔茨共同出席中国工商银行维也纳子行开业仪式。在萨尔茨堡集体会见州、市地方官员，探讨推进地方合作并考察企业和农庄等。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 02 版）

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