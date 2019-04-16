巴黎圣母院失火后续：损失惨重 玫瑰花窗逃过一劫

人民网巴黎4月16日电（记者 何蒨）当地时间15日18时50分左右，法国地标建筑巴黎圣母院突然失火，火势迅速蔓延至整个教堂屋顶，教堂中庭的哥特尖顶2小时后在火焰中坍塌。据法国媒体报道，约400名消防员紧急出动，但由于圣母院特殊的地理位置、高达40米的尖顶高度及无法承受过重喷水压力的中世纪木质屋顶架构，救火行动受到诸多条件限制，火势近午夜仍在继续，凌晨4时才被控制，今日10时彻底扑灭。法国人普遍感叹这是悲剧的一日，目前火灾原因仍在调查中，初步认定来自大教堂顶处施工意外。

巴黎圣母院的木质屋顶结构及哥特尖塔在大火中被彻底损毁，尖塔倒落时在教堂穹顶砸出一个大洞。根据法国媒体报道，火势扑灭后，调查人员进入巴黎圣母院判断损失情况，但详细的清点结果还需一段时间才能知晓。所幸的是，大教堂天顶及尖塔虽因其木质结构被大火摧毁，圣母院著名的“森林”木质屋顶在火海中消失，但教堂内部情况并有预想的那么糟糕，巴黎圣母院内部的墙壁、祭坛及彩色玻璃窗逃过一劫，特别是教堂南侧著名的玫瑰花窗尚存。巴黎圣母院最珍贵的文物，如“荆棘皇冠”和“圣路易祭服”也得以安全转移。据法国媒体报道，一部分珍贵文物已被送往卢浮宫保存。

巴黎圣母院一直处于修复工程中，建筑周边搭建有大量脚手架，最近几个月正是教堂屋顶的修复阶段。根据法国媒体报道，巴黎圣母院火灾预警系统十分复杂，能够在尽短时间内通知消防队。巴黎消防队也拥有圣母院内部的详细建筑图，图纸中标明珍贵艺术品的位置，这些都有利于消防员制定灭火计划，及时采取保护措施。此外，法国媒体也指出，巴黎圣母院的古老木质建筑结构无法经受灭火飞机的干预，这类飞机在救火时会释放6000公升水，其下落冲力无疑类似一枚“炸弹”，会大规模破坏圣母院的建筑结构。

法国民众普遍表示对巴黎圣母院失火难以接受，仿佛身处噩梦，难以见证如此重要的历史建筑挺立于熊熊大火之中，一些法国人甚至为此流泪。法国两大奢侈品家族开云集团和路易酩轩集团分别于昨晚及今天表示将捐赠1亿和2亿欧元，用于巴黎圣母院的重建，一场全国范围的捐款也已开启，重建工程将耗时十年。

巴黎圣母院至今已有800余年历史，是哥特建筑的代表，更是巴黎的象征，如此重要的历史建筑深陷火海，各种质疑之声也充斥于网络和社交媒体。《巴黎人报》提出火灾原因假设，火灾发生时，修复工人已经下班离开现场，火苗可能来自木质屋顶处的焊接设备。巴黎检察院昨晚已启动调查，参与修复工程的工人已被召集。根据法国媒体报道，目前还有100余名消防员在现场进行深入调查，建筑专家也在评估教堂的建筑结构是否依然牢固。

(责编：杨牧、刘洁妍)