李克强会见出席第五次中日经济高层对话的日本政府官员

国务院总理李克强15日在中南海紫光阁会见出席第五次中日经济高层对话的日本外相河野太郎以及部分日本政府内阁成员。

李克强表示，中日互为重要近邻。去年以来，在双方共同努力下，两国关系重回正轨并取得新的发展。双方应当在中日四个政治文件确立的原则基础上，本着“以史为鉴、面向未来”的精神，推动两国关系长期健康稳定发展。

李克强祝贺第五次中日经济高层对话成功举行。他强调，中日同为世界主要经济体，加强合作不仅符合两国利益，也有利于地区及世界的和平、稳定与繁荣。双方都支持自由贸易，遵守世界贸易组织规则，应共同为对方企业打造公平公正、非歧视的营商环境。中方坚定不移深化改革、扩大开放，欢迎日本企业扩大对华投资。

李克强指出，去年两国宣布建立中日创新合作机制，第一次会议已成功举行，希望两国在创新领域加强合作，取得更多务实成果，拓展在金融、第三方市场、旅游等领域合作。中方还愿同日方及有关各方共同推动中日韩自贸区、“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判进程，为地区国家共同发展创造更大机遇。中方支持日方办好今年二十国集团大阪峰会，愿同各方共同推动全球经济治理改革，为世界经济发展注入新动力。

河野太郎等日方官员表示，去年日中两国总理成功实现互访，双边关系重回正常轨道。日中经济高层对话取得丰硕成果。双方还举行了中日创新合作机制首次对话。这些交往有力推进了新时代日中互惠合作关系。日方愿同中方加强在创新、金融、环保、氢能源、旅游、青年、智慧城市、第三方市场等领域的合作与交流，深化在多边领域的沟通协调，推动RCEP谈判年内取得积极进展。

国务委员兼外交部长王毅参加会见。（王迪）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 01 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)