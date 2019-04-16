巴黎圣母院发生大火 建筑损毁严重

4月15日，在法国首都巴黎，救援人员聚集在发生大火的巴黎圣母院附近。新华社记者 杨一苗 摄

位于法国首都的巴黎圣母院15日傍晚发生大火，造成巴黎圣母院塔尖倒塌，建筑损毁严重。目前尚无人员伤亡的报告。巴黎圣母院发言人说，大火最初于当地时间15日18时50分（北京时间16日0时50分）左右被发现。新华社记者在前往巴黎圣母院的路上看到，大量消防车、警车赶往火灾现场，空中有救援直升机盘旋。火势很大，数公里外就能看到滚滚浓烟。

据法国媒体报道，大火从巴黎圣母院的楼顶开始燃烧，火势很快蔓延，熊熊火焰从教堂两座钟楼间窜出，塔尖随后轰然倒塌。据参与救援的消防员说，火灾可能与巴黎圣母院的修缮工程有关。

4月15日，在法国首都巴黎，发生大火的巴黎圣母院冒出浓烟。 新华社记者 杨一苗 摄

截至当地时间21时，大火仍然没有被扑灭，夜幕下的巴黎圣母院主体建筑不断冒出白色烟雾，空气中弥漫着刺鼻的气味。周围民众表情凝重，有人在与亲友通电话，情绪激动地描述着现场情况。

在巴黎圣母院附近，数百人跪在地上祷告，有人在啜泣，有人眼含泪花。巴黎市民尼古拉说：“今天是所有巴黎人伤心的一天，我们祈祷巴黎圣母院大火尽早熄灭。”

法国总统马克龙和总理菲利普事发后赶到现场。马克龙表示，巴黎圣母院发生大火，“整个国家都感到心情沉痛”。

英国、德国、美国等国领导人当天对巴黎圣母院大火表示关注。德国总理默克尔在社交媒体上说：“巴黎圣母院着火令人悲痛，它是法国和欧洲文化的象征。”

巴黎圣母院是哥特式建筑，位于巴黎市中心塞纳河畔，始建于1163年，于1345年完工。作为巴黎最具代表性的古迹之一，巴黎圣母院因法国作家雨果的同名小说而闻名于世，每年吸引游客大约1300万人次。（记者唐霁 徐永春 参与记者：杨一苗）

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