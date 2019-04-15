李克强分别会见黑山总理马尔科维奇、波黑部长会议主席兹维兹迪奇、罗马尼亚总理登奇勒

当地时间4月12日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见黑山总理马尔科维奇。（黄敬文摄）

当地时间4月12日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见波黑部长会议主席兹维兹迪奇。（申 宏摄）

当地时间4月12日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见罗马尼亚总理登奇勒。（申 宏摄）

国务院总理李克强当地时间4月12日下午在杜布罗夫尼克会见黑山总理马尔科维奇。

李克强表示，中国同黑山保持传统友好关系，政治互信深厚。中方愿同黑方在经贸、投资、清洁能源以及交通基础设施等领域加强合作，鼓励两国企业按照市场化原则进行商谈对接。希望促进双方各领域合作不断取得积极成果，共同推动两国友好与合作进一步发展。

马尔科维奇表示，黑中关系友好，当前两国关系保持良好发展势头。黑方希望同中方继续在交通基础设施、产业、绿色能源等领域加强对接与合作。黑方积极参与中东欧国家同中国的务实合作，期待推动两国关系进一步发展，造福两国人民。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

国务院总理李克强当地时间4月12日下午在杜布罗夫尼克会见波黑部长会议主席兹维兹迪奇。

李克强表示，中国同波黑关系良好。双方优势互补，合作潜力巨大。我们愿同波黑推进全方位合作，分享发展经验，探讨合作新模式，运用好市场规则，确保双方的合作项目可持续。加强在交通基础设施建设方面的合作，共同推动两国企业，特别是中小企业间的合作。中方欢迎更多波黑适销对路的农产品进入中国市场。

兹维兹迪奇表示，波黑高度珍视同中国的关系，双方在经济、文化、教育等诸领域合作进展顺利。“16+1合作”是一个重要平台，对地区经济社会发展具有重要意义。波黑希增加对华出口优势农产品，加强科技园区、基础设施建设、加工制造领域合作，实现更多互利共赢。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

国务院总理李克强当地时间4月12日下午在杜布罗夫尼克会见罗马尼亚总理登奇勒。

李克强表示，今年是中罗建交70周年。中方愿同罗方共同努力，开展多层次、多领域的合作，推动双边关系迈上新台阶。加强核能、重大项目、金融、农业、中医药等领域的合作。支持有实力的中国企业通过开放、透明的方式参与罗方的项目招标。扩大进口罗方优质农产品。在中国—中东欧国家合作框架下加强同罗方的合作，推动务实合作项目取得积极成果，为中欧关系的发展做出贡献。

登奇勒表示，今年罗中两国庆祝建交70周年。罗方希望双方保持高层对话，积极推进经贸、投资、基础设施建设、农业、中医药等领域的务实合作，推动两国关系继续向前迈进。罗马尼亚作为今年欧盟轮值主席国，愿采取积极措施，促进欧中关系发展。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 02 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)