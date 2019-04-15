李克强与保加利亚总理、克罗地亚总理共同为“16+1全球伙伴中心”揭牌

当地时间4月12日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克出席第八次中国—中东欧国家领导人会晤后，与保加利亚总理鲍里索夫、克罗地亚总理普连科维奇共同为“16+1全球伙伴中心”揭牌，宣布“16+1全球伙伴中心”正式成立。(申 宏摄)

当地时间4月12日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克出席第八次中国—中东欧国家领导人会晤后，与保加利亚总理鲍里索夫、克罗地亚总理普连科维奇共同为“16+1全球伙伴中心”揭牌，宣布“16+1全球伙伴中心”正式成立。

“16+1全球伙伴中心”是去年索非亚会晤的重要成果，也是“16+1”框架下一项创新之举。“16+1全球伙伴中心”为非官方、非营利性质的智库咨询机构，将为促进双方企业贸易投资合作、推动“16+1合作”深入发展提供政策、法律咨询及智力保障。

李克强2018年7月在索非亚出席第七次中国—中东欧国家领导人会晤时，与保加利亚共同倡议中国与中东欧国家合作设立“16+1全球伙伴中心”，为参与合作的政府主体和企业主体提供咨询和建议，并对外介绍“16+1合作”开放、平等、公正、透明的原则。该倡议得到了与会领导人的积极响应，各方就在保加利亚成立“16+1全球伙伴中心”达成共识，同意由中、保双方牵头开展中心相关工作。

王毅、何立峰参加活动。 （白阳、叶琦）

《 人民日报 》（ 2019年04月15日 01 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)