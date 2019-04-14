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巴勒斯坦新政府宣誓就职

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4月13日，在约旦河西岸城市拉姆安拉巴勒斯坦总统府，穆罕默德·阿什提耶在就职仪式上宣誓。 新华社发（法迪·阿鲁里摄）
4月13日，在约旦河西岸城市拉姆安拉巴勒斯坦总统府，穆罕默德·阿什提耶在就职仪式上宣誓。 新华社发（法迪·阿鲁里摄）
来源：新华网  2019年04月14日14:33

新一届巴勒斯坦政府13日在约旦河西岸城市拉姆安拉宣誓就职。

当天，由巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会成员穆罕默德·阿什提耶领导的新一届巴勒斯坦政府在巴勒斯坦总统府宣誓就职。与上一届政府多数成员为独立人士不同，本届政府成员大多来自巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中的第一大派别法塔赫，其余成员为巴解组织中其他派别成员或独立人士。

不是巴解组织成员的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明，称新一届政府为“分裂政府”，不具备合法性，并呼吁举行大选。

声明说，阿什提耶政府的成立是法塔赫“排斥政策”的延续，将加剧巴勒斯坦内部分裂。鉴于巴勒斯坦事业当前面临的挑战，应组建一个民族团结政府，以便承担起对巴勒斯坦人民的全部职责，并关心他们的利益、实现他们的梦想。

今年1月27日，法塔赫中央委员会提议由巴解组织内部派别和独立人士组建新政府。1月29日，巴勒斯坦总统阿巴斯接受时任总理哈姆达拉及其领导的政府的辞呈，并要求哈姆达拉政府继续工作至新政府成立。3月10日，阿巴斯任命法塔赫中央委员会成员阿什提耶为政府总理，授权其组建新政府。

2007年，哈马斯与法塔赫在加沙地带爆发武装冲突，哈马斯夺取加沙地带控制权，法塔赫则实际控制约旦河西岸地区，巴勒斯坦内部陷入分裂。在埃及斡旋下，两大派别于2017年10月达成最新和解协议。但由于分歧犹存，协议未得到切实落实，分裂局面仍未结束。（记者杨媛媛 赵悦）

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(责编：任付丽(实习生)、贾文婷)
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