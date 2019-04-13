李克强出席中国—中东欧国家领导人会晤

当地时间4月12日，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克出席第八次中国－中东欧国家领导人会晤。

新华社记者 申 宏摄

本报克罗地亚杜布罗夫尼克4月12日电 （记者白阳、叶琦）当地时间4月12日，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克出席第八次中国－中东欧国家领导人会晤，中东欧16国领导人与会。克罗地亚总理普连科维奇主持。会议欢迎希腊作为正式成员加入“16+1合作”。欧盟、奥地利、白俄罗斯、瑞士及欧洲复兴开发银行作为观察员派员与会。

李克强在致辞中积极评价“16+1合作”过去一年取得的成就。他表示，习近平主席前不久成功访问欧洲三国，为中欧全面战略伙伴关系深入发展注入新动力。日前，第二十一次中国－欧盟领导人会晤成功举行，中欧双方发表了内容丰富的联合声明。“16+1合作”是中欧关系的组成部分，有利于促进欧洲一体化进程和中欧关系发展。

李克强指出，“16+1合作”坚持相互尊重、平等相待原则，秉持开放包容精神，遵循国际通行规则和欧盟法律法规，尊重16国当中欧盟成员国应履行的责任和义务。我们坚持贸易与投资并重、经济与人文结合，不仅推动了相互之间的共同发展，也促进了欧洲的均衡发展，成为中欧全方位合作的重要支柱。

李克强表示，本次会晤以“搭建开放、创新、伙伴之桥”为主题，我们要让开放之桥越来越宽广，创新之桥越来越畅通，伙伴之桥越来越牢固。

李克强就“16+1合作”下一步发展提出建议：

——共同维护多边贸易体制，坚持开放、透明、包容、非歧视等基本原则，坚持贸易自由化方向。

——进一步扩大贸易规模。中方愿进口更多中东欧特色优质农产品，为中东欧优质农产品输华提供便利。

——推进共建“一带一路”合作。我们愿同中东欧乃至欧洲国家加强发展战略对接，共商共建共享，更好发挥互补优势，实现合作共赢、共同繁荣。

——大力拓展创新合作。中方愿与16国政府开展联合研究，扩大科技交流，培育创新合作增长点。共同维护公平、公正、非歧视的市场环境。

——持续推动中小企业和产业园区建设合作。我们举行“16+1”中小企业跨境对接会，启动“16+1中小企业协调机制”网站，希望取得更多合作成果。

——深入开展人文交流合作。以举办“16+1教育、青年交流年”为契机，加强高校交流合作，增进青年间相互了解和友好情谊。

李克强宣布，中方将于明年在华举办第九次“16+1”领导人会晤，期待各国领导人来华与会，共同描绘“16+1合作”未来发展新蓝图。

与会中东欧国家领导人表示，“16+1合作”机制成立以来，中东欧国家同中国的务实合作成果显著，政治互信不断增强，贸易投资快速增长，教育、旅游、文化各领域合作不断深入，合作范围越来越广，不断焕发出新的生机和活力，已经成为开放包容、互利共赢的重要跨区域合作平台，不仅推动了各自经济增长，增进了各国民众福祉，也有力促进了欧中整体关系。各方愿以本次会晤为契机，全力支持“16+1”项目的落实，进一步推进互联互通和基础设施建设，积极参与共建“一带一路”，不断扩大贸易规模，共同维护多边主义和自由贸易，密切人员往来，扩大在地方、旅游、卫生、体育、智库等领域交流合作，夯实民意基础，推进双方伙伴关系发展，促进地区和世界的稳定与发展。

会晤后，中国同中东欧16国共同发表《中国－中东欧国家合作杜布罗夫尼克纲要》。各国领导人共同见证双方各领域10余项合作协议的签署。

王毅、何立峰参加有关活动。

当地时间4月11日晚，李克强与中东欧各国领导人共同出席了克罗地亚总理普连科维奇在杜布罗夫尼克老城举行的欢迎活动。

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