李克强分别会见斯洛伐克总理、阿尔巴尼亚总理、波兰总理

当地时间4月11日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的斯洛伐克总理佩列格里尼。

新华社记者 刘卫兵摄

当地时间4月11日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的阿尔巴尼亚总理拉马。

新华社记者 刘卫兵摄

当地时间4月12日上午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席第八次中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的波兰总理莫拉维茨基。

新华社记者 刘卫兵摄

本报克罗地亚杜布罗夫尼克4月11日电 （记者白阳、叶琦）国务院总理李克强当地时间4月11日下午在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的斯洛伐克总理佩列格里尼。

李克强表示，今年是中斯建交70周年，中方愿同斯方相向而行，增进双方政治互信，推动双边关系沿着健康的轨道发展。中斯两国市场供求具有很强互补性。中国市场的大门始终开放，欢迎斯农业等优质特色产品对华出口。我们愿将“一带一路”倡议同斯方发展战略对接，深化在数字经济、交通物流等领域合作。中方支持有实力的企业参与斯基础设施建设。中国公司一贯严格遵守当地法律法规，双方应一视同仁地为其提供公平、非歧视的竞争环境。

佩列格里尼表示，斯方愿以两国建交70周年为契机，进一步加强双边关系，拓展各层面合作，密切在多边领域的沟通协调。斯方欢迎中国投资，愿对中国企业开放市场，将提供公平、平等、非歧视的待遇。

王毅、何立峰参加会见。

本报克罗地亚杜布罗夫尼克4月11日电 （记者白阳、叶琦）国务院总理李克强当地时间4月11日下午在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的阿尔巴尼亚总理拉马。

李克强表示，中阿传统友谊深厚，今年是两国建交70周年，中阿关系处于重要发展阶段。中方愿同阿方共同努力，巩固友好关系，推进务实合作，进一步提升双边关系水平，更好造福两国人民。中方欢迎阿蜂蜜、橄榄油、葡萄酒等特色农产品扩大对华出口。就商签两国互免签证协定加强沟通。促进两国青年之间的交流，夯实两国关系发展的民意基础。

拉马表示，阿中保持传统友好关系，今年我们要隆重庆祝两国建交70周年。阿方积极支持同中方的合作项目，希望扩大优质农产品对华出口。期待中方为更多阿方人员赴华提供便利。

王毅、何立峰参加会见。

本报克罗地亚杜布罗夫尼克4月12日电 （记者白阳、叶琦）国务院总理李克强当地时间4月12日上午在杜布罗夫尼克会见出席第八次中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的波兰总理莫拉维茨基。

李克强表示，波兰是中东欧有重要影响力的国家。中方重视发展同波兰的关系，愿同波方增进政治互信，加强战略沟通，深化务实合作，推动中波关系取得新发展。希望双方加强两国政府间合作委员会的协调沟通，深化在经贸、农业、民航以及基础设施建设等领域的合作。中方愿扩大进口波方优质产品，欢迎波方企业来华开拓市场。

李克强指出，几天前举行的中国欧盟领导人会晤一致认为，要本着公平、公正、非歧视的原则对待对方国家的企业。中方重视中波两国在中欧和“16+1”框架下的合作，期待波方继续为促进中欧关系发展、推动“16+1合作”贡献智慧和力量。

莫拉维茨基表示，波中关系快速发展，合作领域广泛。波方一向秉持公平、非歧视的原则对待各国企业，欢迎中国企业来波投资兴业，希望两国企业开展更加深入的合作，掀开波中经贸合作新篇章。期待同中方在农产品、家具、化妆品、基础设施建设、海上以及文化等各领域的合作取得更多进展。波方愿在“16+1”框架下同中方开展第三方市场合作，共同促进“16+1合作”向前发展。

王毅参加会见。

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