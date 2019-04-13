李克强出席第九届中国—中东欧国家经贸论坛开幕式

当地时间4月12日上午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克与中东欧16国领导人共同出席第九届中国—中东欧国家经贸论坛开幕式并致辞。

新华社记者 刘卫兵摄

本报克罗地亚杜布罗夫尼克4月12日电 （记者白阳、叶琦）当地时间4月12日上午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克与中东欧16国领导人共同出席第九届中国—中东欧国家经贸论坛开幕式并致辞。

李克强表示，“16+1合作”保持蓬勃生机和活力，基础支撑在于经贸合作的不断发展。在去年世界贸易增速放缓的背景下，中国与16国贸易额逆势增长21%，创历史新高，合作前景广阔。第三方市场合作迈出新步伐，共建“一带一路”取得新成果，基础设施互联互通持续推进，地方合作日益深入，人文交流更加密切。

李克强指出，我们愿将“一带一路”倡议同各国发展战略更好对接，秉持共商共建共享原则，坚持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，推动“16+1”经贸合作向更广领域、更深层次拓展。

——提升贸易便利化水平。进一步扩大市场相互开放，简化海关手续，为中东欧国家产品输华提供绿色通道，加强中欧陆海快线便利化合作，促进跨境物流提速。

——培育贸易新增长点。进一步挖掘贸易潜力，优化贸易结构。扩大农产品贸易，拓展汽车、家电等机电产品贸易。加强创新合作，推进新业态新模式合作。

——深化投资和产能合作。中国政府支持企业按照商业化运作，希望相关国家坚持公平、公正、非歧视原则，切实保护中国企业合法权益。进一步加强中小企业合作，本次会晤将启动“16+1全球伙伴中心”，开通“16+1中小企业协调机制”网站，为企业拓展投资合作提供更加便利的服务。

——扎实推进互联互通。中方鼓励企业参与中东欧国家基础设施建设。改善项目融资条件，发展多元化融资模式。积极探索开展第三方市场合作、联合投标、公私合营等建设模式。支持对项目按规则进行公开招标。

李克强介绍了中国经济发展态势，指出中国经济运行总体平稳，我们有信心实现今年经济增长6%—6.5%等主要预期目标。我们将着力激发市场主体活力，优化营商环境；着力实施创新驱动，壮大发展新动能；着力推动全方位对外开放，发展高水平开放型经济，为经济平稳运行创造条件。

克罗地亚总理普连科维奇表示，本次经贸论坛的主题是“搭建开放、创新、伙伴之桥”，希望各方以此为契机，进一步深化经贸合作。欢迎中国去年举办国际进口博览会，这为各国带来新机遇。过去几年中东欧国家对华出口增长近5倍，双方合作更加紧密，有利于缩小同发达国家的差距。佩列沙茨大桥项目是欧盟和中国合作的典范，将进一步促进互联互通和欧中贸易往来。

随后，李克强同普连科维奇总理共同开通“16+1中小企业协调机制网站”，并同与会中东欧领导人共同参观“16+1教育合作交流展”，出席中国—中东欧国家中小企业对接会。

来自中国和中东欧国家政府和工商界代表1000余人出席论坛开幕式。

王毅、何立峰参加上述活动。

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