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多米尼加众议长将访华

2019年04月12日11:01  来源：新华网
 

应全国人大常委会委员长栗战书邀请，多米尼加众议长卡马乔将于15日至19日率团访华。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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