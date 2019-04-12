中国驻多米尼加大使：多米尼加将成中国出境游新热点

人民网圣多明各4月10日电（记者 辛本健）当地时间4月9日，中国驻多米尼加大使张润在使馆官邸接受人民网记者采访时表示，自2018年5月1日中国和多米尼加建交以来，双边关系发展顺利，已经从起步阶段进入了加速发展阶段，多米尼加“将很快变成中国出境游的新热点”。 “多米尼加虽然是中国的新朋友，但却在不到一年的时间里已经变成了中国的好朋友。”

张润对中国和多米尼加建交以来两国关系的总体发展情况进行了回顾。他说，近一年来，两国政治互信巩固，多米尼加从政府到各政党、企业、媒体等各界人士都坚持一个中国的原则，这也是双方互信的基础。目前，两国已进行了数十次深化双边关系的重要互访，双方各部门对接都很顺畅。前不久，国务院副总理胡春华对多米尼加进行了正式访问，2018年，国务委员兼外交部长王毅对多米尼加进行了正式访问，多米尼加总统梅迪纳2018年11月也对中国进行了国事访问。张润说，两国建交后，合作框架基本成型，双方已签署了20余项合作协议，包括“一带一路”、金融、文化、旅游、签证等方面，为各领域的合作都打下了比较好的基础。

据张润介绍，去年双边贸易额达到22亿美元，多米尼加继续保持了中国在加勒比地区最大的贸易伙伴的地位。根据中方统计数据，今年1月—2月双边贸易额达到3.9亿美元，增长了15.5%，尤其是多米尼加对华出口出现“井喷”发展态势，达到1.1亿美元，同比增长411.2%，相当于2018年全年多方对华出口总额的61%。“多米尼加良好的投资营商环境也吸引了不少中国企业，目前在多米尼加设点的中资企业已有20多家，相当于两国建交前的4倍。”

张润表示，中多双方在人员交往方面发展迅速。据统计，2018年中国公民到多米尼加的人数增长了33%，多米尼加赴华人数也大幅增加。根据驻多米尼加使馆领事部统计，对多米尼加发放签证的数量增长了41%。人流量的增加促进货物流、资金流、服务流和思想流的增多，对于两国务实合作发挥着关键作用。

此外，文化教育领域的发展也非常迅速。张润举例说，多米尼加获得中方奖学金的人数相当于建交前的3-4倍，文化方面，中方多个文艺团组陆续来到多米尼加进行演出，场场爆满。目前在多米尼加也兴起了“汉语热”，汉语教师在多米尼加十分紧俏。张润表示，“多米尼加虽然是中国的新朋友，但却在不到一年的时间里已经变成了中国的好朋友。”

多米尼加多年来政治稳定，经济活跃，2018年经济增长率7%，居拉美和加勒比地区首位，经济方面的吸引力非常强。多米尼加基础设施完善，有13个港口，8个国际机场，交通运输十分便捷。张润说，多米尼加作为海上丝绸之路沿线国家，在中多建交之后，非常愿意加入“一带一路”国际合作。去年梅迪纳总统访华期间，与中方签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，为双方开展“一带一路”合作提供了一个制度框架。多米尼加希望利用自身的区位优势，打造成为一个集海运、空运、邮政、电商、旅游为一体的集散地和地区中心。随着中多交流的全面深入展开，合作的领域也将不断扩展，不断丰富。

“我认为他们是有这个潜力的。当然我也希望多米尼加方面能够提供一些优惠的政策，吸引更多中国企业参与。”张润说。

张润表示，多米尼加也是加勒比地区的旅游大国，无论在旅游的基础设施投资，还是在游客数量、旅游创汇能力等方面，都是首屈一指的。张润说，多米尼加拥有“六美”，分别是“美景”（蓝天、白沙滩、高山、湖泊）、“美石”（海纹石、蓝珀）、“美食”（热带果蔬和拉美加勒比风味）、美酒”（朗姆酒）、“美洲第一城”（首都圣多明各是殖民者在新大陆建立的第一座城堡）、“美凌格舞蹈”（已被联合国列为非物质文化遗产）。当地人民非常好客，对中国人非常友好，这也是将来吸引中国游客的必要条件。张润说，“由于历史原因，多米尼加是中国游客的盲点，但我相信她将很快变成中国出境游的新热点。”

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