李克强和克罗地亚总理普连科维奇共同考察佩列沙茨大桥项目

当地时间4月11日上午，国务院总理李克强在克罗地亚总理普连科维奇陪同下，来到克罗地亚南部的佩列沙茨半岛，考察中国企业中标承建的佩列沙茨大桥项目。（黄敬文摄）



当地时间4月11日上午，国务院总理李克强在克罗地亚总理普连科维奇陪同下，来到克罗地亚南部的佩列沙茨半岛，考察中国企业中标承建的佩列沙茨大桥项目。

李克强和普连科维奇冒着风雨乘船并驱车前往大桥项目施工现场。途中，两国领导人一直听取双方企业负责人介绍项目情况。

佩列沙茨大桥项目是中克建交以来规模最大的交通基础设施建设项目，大桥设计总长2440米，建成后将横跨亚得里亚海小斯通湾，连接隔海相望的克罗地亚领土。工程造价的85%由欧盟基金承担。中国路桥公司牵头的中国企业联合体经过公开竞争于2018年中标并开工，项目进展顺利。

李克强详细了解项目进展、施工成本、建筑材料、环保标准、建设工期等情况，并同中克企业负责人互动交流。李克强表示，祝贺克方选择了具有竞争力的中国企业。改革开放四十多年，中国企业在基础设施建设领域积累了丰富经验，在大桥建设中将坚持高水平、高质量、高标准。两国总理还探讨了中克开展新的基础设施建设合作的前景。

两国总理抵达大桥项目施工现场并发表致辞。

李克强表示，佩列沙茨大桥项目是中国企业公开投标、公平竞争获得的项目，遵循市场原则、遵守欧盟规则。这是一座友谊之桥，不仅连接海湾两岸，而且承载着两国人民的友谊，有利于地区和平稳定、繁荣发展。这是一座民生之桥，将有利于人流、物流畅通，便利当地居民的生活，有力促进克罗地亚经济社会发展和民生改善。这也是一座合作之桥，是中国、克罗地亚、欧盟开展三方市场合作的典范项目。中国企业将用最好的装备和技术，建成高质量的大桥。

李克强强调，中国承建企业一定要履行合同要求的所有条件，把大桥打造成精品工程，确保如期完工，经得起任何风雨的考验，使克民众早日享受这座大桥带来的便利和福祉。

普连科维奇总理表示，佩列沙茨大桥项目是克中开展的基础设施大项目，是两国友谊与合作的象征。克当地人民对这座大桥期待了多年，最终在中国朋友帮助下，让梦想变为现实。大桥项目招标过程坚持公开、公平、透明的原则，中国企业以最可信的实力中标，相信一定会如期完工。大桥建成后将极大便利克民众出行，有力促进当地发展，也将为中国企业开辟新的市场提供机遇，对欧中务实合作发挥示范性作用。

随后，两国总理共同按下按钮，启动打桩机为主桥墩打桩，并为大桥一期工程完工纪念牌揭牌。两国总理还与现场施工技术人员亲切互动交流。李克强嘱咐说，既要保证建筑质量，也要确保施工安全。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰参加上述活动。

李克强当地时间4月10日下午乘专机抵达杜布罗夫尼克。李克强总理夫人程虹、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

在杜布罗夫尼克期间，李克强还将出席第八次中国—中东欧国家领导人会晤等活动。（白阳 叶琦）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)