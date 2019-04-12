李克强分别会见保加利亚总理、塞尔维亚总理、斯洛文尼亚总理、捷克总理

当地时间4月11日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的保加利亚总理鲍里索夫。（申 宏摄）

当地时间4月11日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的塞尔维亚总理布尔纳比奇。（申 宏摄）

当地时间4月11日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的斯洛文尼亚总理沙雷茨。（申 宏摄）

当地时间4月11日下午，国务院总理李克强在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的捷克总理巴比什。（申 宏摄）

国务院总理李克强当地时间4月11日下午在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的保加利亚总理鲍里索夫。

李克强表示，今年是中保建交70周年，两国关系将迎来新的发展机遇。我们愿以此为契机，办好一系列庆祝活动，加强双方在基础设施建设、农业技术等领域合作。中方鼓励更多有实力的中国企业参与保基建项目，欢迎保优质农产品扩大对华出口。我们愿进一步扩大两国人文交流，索非亚中国文化中心将于年内正式运营，这有利于进一步夯实两国民意基础。

李克强强调，去年“16+1”领导人索非亚会晤就在保设立“16+1全球伙伴中心”达成重要共识。此次会晤期间将举行中心揭牌仪式，相信未来中心将为“16+1合作”提供有力智力支持。

鲍里索夫表示，李总理去年7月成功访问保加利亚，推动双边关系取得新发展。双方在农业、旅游、基础设施建设各方面成果丰硕。我们愿同中方进一步深化互联互通，取得更多务实成果，推动“16+1全球伙伴中心”为各方务实合作提供有益政策咨询和支持。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

国务院总理李克强当地时间4月11日下午在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的塞尔维亚总理布尔纳比奇。

李克强表示，近年来，中塞关系发展势头良好，务实合作稳步开展。中方愿同塞方继续推进在经贸、基础设施建设等领域的合作，支持本国企业赴塞投资，按照市场规则和商业原则参与塞基础设施项目建设。加强两国人员往来和人文交流，共同推动双边关系与合作实现更大发展。希望塞方在中国产品对欧出口方面发挥积极作用。

布尔纳比奇表示，塞中关系不断向前发展，两国政治、经贸、文化、教育、旅游等方面的合作取得良好进展，人员往来密切。匈塞铁路（塞段）等大项目合作进展顺利，有力加强了两国关系。欢迎中国企业赴塞投资，期待同中方继续加强在基础设施、矿产资源开发、能源、汽车、金融以及文化旅游等领域的合作，推动两国关系迈上新台阶。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

国务院总理李克强当地时间4月11日下午在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的斯洛文尼亚总理沙雷茨。

李克强表示，中斯是重要合作伙伴，两国关系与合作健康稳定发展。中斯双方优势互补，在各领域的合作都取得了一系列成果。我们愿将“一带一路”倡议同斯发展战略更好对接，并在科技创新、中小企业等领域进一步深化合作。

沙雷茨表示，斯中是重要合作伙伴，高层往来密切，双边关系与各领域合作发展顺利。斯方积极参与共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作（“16+1合作”），愿同中方扩大贸易、投资、科技、制药等领域合作，推动双边关系取得新的发展。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

国务院总理李克强当地时间4月11日下午在杜布罗夫尼克会见出席中国—中东欧国家（“16+1”）领导人会晤的捷克总理巴比什。

李克强表示，今年适逢中捷建交70周年。中方愿同捷方增进政治互信，扩大务实合作，加强人文交流。两国务实合作有着70年的传统。中方支持有实力的中国企业按照欧盟规则、标准，参与捷基础设施建设项目，愿同捷方探索新的合作方式，共同为促进贸易平衡作出努力。继续推进两国工业、核能等领域的务实合作。希望双方为两国企业赴对方国家投资兴业创造公平公正的营商环境。期待捷方在促进中欧合作方面发挥建设性作用。

巴比什表示，捷中关系持续向前发展。欢迎中方扩大对捷投资，继续推进交通基础设施建设、能源等各领域务实合作。扩大文化旅游合作和人文交流。期待捷中在“16+1”框架下加强合作，为推动欧中关系向前发展作出贡献。

王毅、何立峰参加会见。（白阳、叶琦）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 02 版）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)