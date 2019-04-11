网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

全球纺织服装供应链大会·胡志明市峰会在越南举行

【查看原图】
《中国纺织服装行业负责任海外投资指引》在胡志明市峰会上发布。
《中国纺织服装行业负责任海外投资指引》在胡志明市峰会上发布。
来源：人民网-国际频道  2019年04月11日17:12

人民网胡志明市4月11日电（记者 刘刚）2019全球纺织服装供应链大会?胡志明市峰会4月10日—11日在越南胡志明市举行。来自中国、越南、德国、美国等国的200余名纺织服装企业家，通过主旨演讲、参观交流等活动，共话全球纺织服装供应链协同发展。

中国纺织工业联合会会长孙瑞哲作了主题为“纺织服装产业可持续融合发展——区域合作应对全球挑战”的主旨演讲。他表示，中国纺织服装产业已成为带动区域产业发展的重要引擎，是推进全球责任治理的重要产业平台，是中国国民经济发展的重要贡献者。当前，纺织服装产业所处的环境正在发生结构性变化，世界经济不稳定性、不确定性增强，全球创新深入发展，数字贸易快速发展，供应链区域化布局成为重要趋势，责任发展成为全球共识。新形势下，中国纺织服装供应链也有新变化，供应链向消费者驱动型转变、制造环节成为价值中枢、渠道向融合化、社交化方向发展、绿色与环保要素全面纳入纺织链各环节、国际合作走向深化。

孙瑞哲认为，新形势下，中越纺织服装产业的合作共赢之路，要以协同为重点,开放发展；以科技为核心,创新发展；以责任为导向,绿色发展。

越南纺织服装协会主席武德江以“越南纺织服装产业的可持续发展之路”为主题，介绍了越南纺织服装产业的发展情况。他表示，目前越南服装企业有着劳动力结构优、成本低、出口政策等优势，但同时也存在着发展不充分、原材料对外依赖度较大等挑战。他对本次会议给予高度评价，认为会议为原材料供应商、纺织服装加工等企业提供了解行业发展趋势、深挖市场潜力、共同融入全球供应链的重要机会。

会议期间，作为中国首个基于海外投资生命周期的负责任投资指引——《中国纺织服装行业负责任海外投资指引》正式发布。据介绍，《指引》秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强调了中国纺织服装行业在海外投资评估、投资实施和投资退出阶段的负责任企业行为，可以帮助行业企业更好地融入全球价值链和投资目的地，并最终为人类命运共同体建设以及联合国2030可持续发展目标在全球范围的实现作出积极贡献。

会议还授予华孚时尚股份有限公司、瑞士纺织检定有限公司、世界自然基金会驻越南机构、海格投资有限责任公司等企业和机构“中国—东盟纺织服装产业协同发展促进奖”。

据悉，本次会议由中国纺织工业联合会、越南纺织服装协会主办，中国纺织信息中心、越南中国商会承办，中国纺织工业联合会社会责任办公室、中国纺织国际交流中心、中国?东盟纺织服装生产力促进联盟协办。

分享到：
(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜