全球纺织服装供应链大会·胡志明市峰会在越南举行

人民网胡志明市4月11日电（记者 刘刚）2019全球纺织服装供应链大会?胡志明市峰会4月10日—11日在越南胡志明市举行。来自中国、越南、德国、美国等国的200余名纺织服装企业家，通过主旨演讲、参观交流等活动，共话全球纺织服装供应链协同发展。

中国纺织工业联合会会长孙瑞哲作了主题为“纺织服装产业可持续融合发展——区域合作应对全球挑战”的主旨演讲。他表示，中国纺织服装产业已成为带动区域产业发展的重要引擎，是推进全球责任治理的重要产业平台，是中国国民经济发展的重要贡献者。当前，纺织服装产业所处的环境正在发生结构性变化，世界经济不稳定性、不确定性增强，全球创新深入发展，数字贸易快速发展，供应链区域化布局成为重要趋势，责任发展成为全球共识。新形势下，中国纺织服装供应链也有新变化，供应链向消费者驱动型转变、制造环节成为价值中枢、渠道向融合化、社交化方向发展、绿色与环保要素全面纳入纺织链各环节、国际合作走向深化。

孙瑞哲认为，新形势下，中越纺织服装产业的合作共赢之路，要以协同为重点,开放发展；以科技为核心,创新发展；以责任为导向,绿色发展。

越南纺织服装协会主席武德江以“越南纺织服装产业的可持续发展之路”为主题，介绍了越南纺织服装产业的发展情况。他表示，目前越南服装企业有着劳动力结构优、成本低、出口政策等优势，但同时也存在着发展不充分、原材料对外依赖度较大等挑战。他对本次会议给予高度评价，认为会议为原材料供应商、纺织服装加工等企业提供了解行业发展趋势、深挖市场潜力、共同融入全球供应链的重要机会。

会议期间，作为中国首个基于海外投资生命周期的负责任投资指引——《中国纺织服装行业负责任海外投资指引》正式发布。据介绍，《指引》秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强调了中国纺织服装行业在海外投资评估、投资实施和投资退出阶段的负责任企业行为，可以帮助行业企业更好地融入全球价值链和投资目的地，并最终为人类命运共同体建设以及联合国2030可持续发展目标在全球范围的实现作出积极贡献。

会议还授予华孚时尚股份有限公司、瑞士纺织检定有限公司、世界自然基金会驻越南机构、海格投资有限责任公司等企业和机构“中国—东盟纺织服装产业协同发展促进奖”。

据悉，本次会议由中国纺织工业联合会、越南纺织服装协会主办，中国纺织信息中心、越南中国商会承办，中国纺织工业联合会社会责任办公室、中国纺织国际交流中心、中国?东盟纺织服装生产力促进联盟协办。

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