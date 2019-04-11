李克强同克罗地亚总理普连科维奇会谈

当地时间4月10日上午，国务院总理李克强在萨格勒布总理府同克罗地亚总理普连科维奇举行会谈。这是普连科维奇在圣马可广场为李克强举行隆重欢迎仪式。

新华社记者 申 宏摄

本报萨格勒布4月10日电 （记者白阳、叶琦）当地时间4月10日上午，国务院总理李克强在萨格勒布总理府同克罗地亚总理普连科维奇举行会谈。

李克强表示，中克友好交往源远流长，建交以来双边关系健康稳定发展。中方愿在相互尊重、平等互信基础上同克方加强互利共赢合作，传承友谊，不断开辟中克关系的新局面，拉近两国心理上的距离，推动两国合作跃上新台阶。

李克强指出，我们愿加强“一带一路”倡议同克方发展战略对接，扩大双边贸易规模，提升双向投资水平，扩大进口符合中国市场需求的克特色产品，支持中国企业根据市场原则参与克港口、铁路等建设，深化文化、旅游等人文交流。明天我将同总理先生一道考察佩列沙茨大桥项目，这个项目采用欧盟标准、使用欧盟基金、由中国企业通过投标方式承建，是中、克、欧三方合作的典范，实现了互利多赢。

李克强强调，中国—中东欧国家合作（“16+1合作”）为加强中国同中东欧国家关系、促进欧洲一体化进程发挥了重要作用。中方赞赏克方为推动“16+1合作”所做工作，愿同克方共同努力，办好第八次“16+1”领导人会晤。

普连科维奇表示，欢迎李克强总理访问克罗地亚，这也是两国建交27年来中国总理首次访克。克方愿加强对中国历史文化的了解，分享中国发展机遇，支持“一带一路”建设，造福两国和两国人民。克中关系一直保持高水平发展，此访期间双方将签署一系列合作文件，体现了双方最新务实合作成果。佩列沙茨大桥在克民众中享有很高评价，中国是克在基础设施领域重要合作伙伴。克方愿进一步深化同中方在政治、经济、文化、旅游、港口基础设施等领域合作，推动双边关系取得更大发展。“16+1合作”成立以来，有力推进了16国同中国的合作。我期待同总理先生共同主持此次会晤，推动会晤取得积极成果。普连科维奇积极评价第二十一次欧盟—中国领导人会晤成果，表示作为欧盟成员，克方愿为促进欧中关系发展发挥积极建设性作用。

会谈后，两国总理共同见证双方经贸投资、旅游、质检、体育等领域多项双边合作文件的签署，共同会见记者。双方共同发表两国政府联合声明。

当日上午，普连科维奇在圣马可广场为李克强举行隆重欢迎仪式。两国总理一起登上检阅台，军乐队奏中克两国国歌。李克强在普连科维奇的陪同下检阅了仪仗队。

王毅、何立峰参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 01 版）

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