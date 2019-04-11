李克强同欧盟领导人共同会见记者

本报布鲁塞尔4月9日电 （记者白阳、方莹馨）当地时间4月9日下午，国务院总理李克强与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克在举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤后共同会见记者并回答提问。

双方介绍了此次会晤成果，一致认为在当前国际形势下，中欧作为维护世界和平、繁荣与发展的两大重要力量，应携手合作，扩大共同利益，让双方人民从中受益。双方在相互尊重、平等协商基础上通过深入沟通和磋商，就领导人会晤联合声明达成一致，这是中欧互利共赢的共同成果，体现了中欧全面战略伙伴关系的成熟性和高水平，明确了下阶段双方共同努力方向，为中欧关系发展注入新动力。

李克强表示，中欧互为重要合作伙伴，欧盟连续15年成为中国最大贸易伙伴，中国则是欧盟第二大贸易伙伴。双方共同利益远大于分歧，进一步扩大共同利益就会缩小分歧。此次会晤富有成效，在深化中欧和平增长改革文明四大伙伴关系、维护多边主义和自由贸易、加强科技创新合作、推进中欧投资协定及地理标志协定谈判、扩大双向市场准入、加强互联互通等一系列问题上达成重要共识。发表的联合声明并非仅为表明态度，更是明确了双方努力的方向。中欧双方将在联合声明引领下，扎实推进务实合作，取得更多实实在在的成果，更好惠及双方人民。

在回答关于市场准入的提问时，李克强指出，中欧双方一致同意打造公平竞争的营商环境，双方都应采取非歧视原则对待对方企业。中国将进一步扩大开放，出台新政策、新举措，今年6月将进一步缩减外资准入负面清单，采取“非禁即入”原则，同时不断优化营商环境，为中外资企业提供一视同仁的服务和便利。欢迎包括欧洲企业在内的各国企业抓住机遇，来华投资兴业。

图斯克和容克表示，面对当前纷繁复杂的国际形势，欧中伙伴关系具有前所未有的重要性。双方应携手努力，共迎挑战，为建立更加和平与繁荣的世界作出贡献。欧方对中方抱有信心，对欧中伙伴关系抱有信心。欧中谈判达成联合声明，是双方的共同胜利。双方要落实好此次会晤达成的各项共识，密切在国际事务中的协调，加强在世贸组织改革等问题上的对话与合作，深化中欧全面战略伙伴关系。

当日下午，李克强同容克主席共同会见参加第四次中欧创新合作对话的双方代表。该对话机制是根据此前中欧领导人会晤共识设立，旨在加强双方创新政策交流和科研创新合作。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)