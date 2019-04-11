应克罗地亚总理普连科维奇邀请，国务院总理李克强当地时间4月9日晚乘专机抵达萨格勒布机场，对克罗地亚进行正式访问，并将赴杜布罗夫尼克出席第八次中国—中东欧国家领导人（“16+1”）会晤。

新华社记者 黄敬文摄

本报萨格勒布4月9日电 （记者白阳、叶琦）应克罗地亚总理普连科维奇邀请，国务院总理李克强当地时间4月9日晚乘专机抵达萨格勒布机场，对克罗地亚进行正式访问，并将赴杜布罗夫尼克出席第八次中国—中东欧国家领导人（“16+1”）会晤。

李克强总理夫人程虹，国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等陪同人员同机抵达。

克罗地亚总理普连科维奇和夫人安娜·普连科维奇以及克罗地亚政府高级官员在舷梯旁热情迎候。礼兵沿红地毯两侧列队致敬。身着民族服装的当地儿童向李克强和程虹献上鲜花。中国驻克罗地亚大使胡兆明等也到机场迎接。

李克强表示，很高兴来到美丽的“千岛之国”克罗地亚，这是两国建交以来中国国务院总理首次访克。中克传统友谊深厚，双边关系在相互尊重、平等互利的基础上健康稳定发展，各领域合作持续取得重要突破，为双方带来了实实在在的利益。我期待通过此访巩固中克传统友谊，增进政治互信，加强两国发展战略和政策对接，拓展深化双边互利合作，推动中克全面合作伙伴关系迈向新的更高水平。

李克强指出，当前，“16+1合作”生机勃勃，经贸、投资、金融、基础设施、农业、人文等多领域合作成果显著，成为具有活力的跨区域合作机制，开创了中国同欧洲国家合作的新路径。此次会晤以“构建开放、创新、伙伴之桥”为主题，中方期待同16国一道，秉持平等协商、互利互惠、开放包容、务实创新的原则，将“16+1合作”打造成“一带一路”倡议与亚欧互联互通战略对接的重要平台，为促进中国同中东欧国家关系发展和欧洲一体化进程注入新动力。

访问克罗地亚期间，李克强将同普连科维奇总理举行会谈、共见记者、共同出席中克文化旅游年开幕式、考察佩列沙茨大桥项目并见证双方多个领域合作文件的签署，并分别会见基塔罗维奇总统和扬德罗科维奇议长。

出席“16+1”领导人会晤期间，李克强将同16国领导人共同规划未来务实合作、见证合作文件签署、会见记者，出席“16+1合作”第九届经贸论坛、教育合作交流展、中小企业对接会和“16+1全球伙伴中心”揭牌仪式。李克强还将同与会的中东欧国家领导人举行双边会见。

李克强是在成功举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤后，从布鲁塞尔抵达萨格勒布的。离开布鲁塞尔国际机场时，欧盟高级官员和中国驻欧盟使团团长张明、中国驻比利时大使曹忠明等到机场送行。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)