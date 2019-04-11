李克强分别会见克罗地亚总统、议长

当地时间4月10日下午，国务院总理李克强在萨格勒布总统府会见克罗地亚总统基塔罗维奇。

新华社记者 申 宏摄

当地时间4月10日上午，国务院总理李克强在萨格勒布议会大厦会见克罗地亚议长扬德罗科维奇。

新华社记者 申 宏摄

本报萨格勒布4月10日电 （记者白阳、叶琦）当地时间4月10日下午，国务院总理李克强在萨格勒布总统府会见克罗地亚总统基塔罗维奇。

李克强首先转达习近平主席对基塔罗维奇总统的亲切问候。李克强表示，中克双方始终坚持相互尊重、平等相待、互利共赢，两国关系保持健康稳定发展。总统女士高度重视中克关系发展，我们表示赞赏。中克合作是平等、开放、包容的，发展潜力巨大。中方愿将“一带一路”倡议同克方“三海合作”倡议加强对接，不断深化两国各领域务实合作。

李克强指出，中国在欧盟成员国开展基础设施合作，将坚持公开投标，遵循欧盟标准和规则，保质保量完工，实现互利双赢多赢。刚刚结束的第二十一次中国—欧盟领导人会晤达成的一项重要共识，就是投资应该是双向开放、非歧视的，这在中欧合作中应该得到遵循。

基塔罗维奇表示，克中传统友谊深厚，双边关系友好，两国没有利益冲突，在经贸、投资、文化等领域合作前景广阔。李总理此访取得丰硕成果，为克中关系发展注入新动力。克方欢迎中国公司来克投资，开展港口等合作，克方不会歧视任何国家企业。佩列沙茨大桥项目是克中人民友谊的象征，是中国公司通过公开投标、遵守欧盟法律和标准、在欧盟国家建设的大型基础设施项目，将为当地人民带来极大便利，表明了中国公司的实力，也为双方找到新的合作模式，相信会产生积极示范效应。克方愿将“三海合作”倡议同中方“一带一路”倡议以及“16+1合作”更好对接，推动克中、欧中务实合作取得新发展。

王毅、何立峰参加会见。

本报萨格勒布4月10日电 （记者白阳、叶琦）当地时间4月10日上午，国务院总理李克强在萨格勒布议会大厦会见克罗地亚议长扬德罗科维奇。

李克强表示，中克关系长期友好。我们愿在尊重彼此核心利益和重大关切基础上，不断扩大双边贸易规模，密切人文交流，加强在体育等领域的学习互鉴，深化两国人民之间的友谊，推动两国关系实现更多互利共赢。

李克强指出，两国立法机构合作是双边关系的重要组成部分。中方愿同克方加强议会交流，进一步夯实中克关系的民意基础，为推动两国合作发挥建设性作用。

扬德罗科维奇表示，李克强总理此访是友谊与合作之旅。中国是克罗地亚的伟大合作伙伴和发展进程中的朋友。克方坚定支持一个中国原则，愿加强同中方在体育、文化、旅游等领域合作。我们愿加强两国立法机构交流，促进两国关系发展。

王毅、何立峰参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)