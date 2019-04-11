李克强出席中克文化和旅游年开幕式

当地时间4月10日上午，国务院总理李克强在萨格勒布克洛维奥宫艺术馆同克罗地亚总理普连科维奇共同出席中克文化和旅游年开幕式并致辞。随后，两国总理共同为文化和旅游年揭幕。

新华社记者 黄敬文摄

本报萨格勒布4月10日电 （记者白阳、叶琦）当地时间4月10日上午，国务院总理李克强在萨格勒布克洛维奥宫艺术馆同克罗地亚总理普连科维奇共同出席中克文化和旅游年开幕式并致辞。

李克强祝贺中克两国首次共同举办文化和旅游主题年活动。他表示，中国和克罗地亚都拥有悠久的历史、丰富多彩的文化和美丽的自然风光。两国人民的交往源远流长，不仅深化了中克人民之间的友谊，也促进了东西方文明的交流互鉴。

李克强指出，中国政府支持两国扩大旅游合作。去年到访克罗地亚的中国游客有25万人次。我们希望条件成熟时，两国之间能够根据市场和商业原则开通直航，为人员往来提供更多便利。相信克罗地亚将吸引越来越多的中国游客，也欢迎更多克罗地亚朋友到中国走走看看。

李克强表示，期待明天出席在历史文化名城杜布罗夫尼克举行的第八次中国—中东欧领导人会晤，同中东欧16国领导人一道，推动“16+1合作”向更深层次、更宽领域迈进。

普连科维奇表示，克罗地亚人民对中国人民怀有友好感情，对丰富多彩的中国文化、悠久的中华文明怀有强烈兴趣。李克强总理此访是一次友谊、合作之旅。此次克中文化和旅游年将进一步加深双方友谊，让两国人民的心更紧密地贴在一起。克方愿同中方共同推进文化、旅游等各领域务实合作，提升两国合作水平。

随后，两国总理共同为文化和旅游年揭幕，并参观了中国国家博物馆文物展。

王毅、何立峰参加活动。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 02 版）

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