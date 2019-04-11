习近平会见缅甸国防军总司令敏昂莱

四月十日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华访问的缅甸国防军总司令敏昂莱。

新华社记者 李 刚摄

本报北京4月10日电 （记者徐隽）国家主席习近平10日下午在人民大会堂会见了来华访问的缅甸国防军总司令敏昂莱。

习近平说，中缅“胞波”情谊源远流长。当前，中缅关系总体向好发展，各领域、各层次交流合作不断扩大，共建“一带一路”合作取得新进展。中方高度重视中缅关系，不管国际风云如何变幻，愿一如既往同缅方加强战略沟通，深化互利合作，不断丰富中缅全面战略合作伙伴关系内涵，给两国人民带来更多实实在在的利益，共同为地区稳定和繁荣作出贡献。

习近平说，中缅军事合作是两国全面战略合作伙伴关系的重要组成部分。两军要深化务实交流合作，共同打造基于互信互利、并致力于维护两国共同安全和发展利益的两军关系。

习近平说，中方支持缅国内和平进程，关注缅北形势发展，希望缅方同中方相向而行，进一步强化边境管理，共同维护边境安全稳定。

敏昂莱衷心感谢习近平主席拨冗会见。他说，缅中两国有着悠久的传统友谊，两国两军关系始终保持良好发展。缅方感谢中方长期以来对缅国家和军队发展建设给予的宝贵支持，感谢中方支持缅国内和平进程。缅方欢迎、支持并愿积极参与“一带一路”建设，加强与中方各领域务实合作，采取切实措施维护缅中边境地区稳定。

中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长李作成等参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 01 版）

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