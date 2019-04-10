时代强音！一年来习近平这样强调对外开放

【编前语】2018年4月10日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表主旨演讲，宣布一系列中国扩大对外开放的强力举措，发出“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的时代强音。一年来，坚定不移坚持对外开放是习近平在国内国际多个场合都作出的明确宣示。新华社《学习进行时》为您回顾梳理相关精彩论述。

当今世界，开放融通的潮流滚滚向前。人类社会发展的历史告诉我们，开放带来进步，封闭必然落后。

——2018年4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

我要明确告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

——2018年4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。

——2018年4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

面对时代命题，中国坚定不移坚持对外开放。面对世界经济增长的不稳定性不确定性，中国坚持走开放融通、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途！

——2018年9月3日，在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话

回顾历史，开放合作是增强国际经贸活力的重要动力。立足当今，开放合作是推动世界经济稳定复苏的现实要求。放眼未来，开放合作是促进人类社会不断进步的时代要求。

——2018年11月5日，在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲

大道至简，实干为要。面对世界经济格局的深刻变化，为了共同建设一个更加美好的世界，各国都应该拿出更大勇气，积极推动开放合作，实现共同发展。

——2018年11月5日，在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”追求幸福生活是各国人民共同愿望。人类社会要持续进步，各国就应该坚持要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占。

——2018年11月5日，在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲

中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞！中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！

——2018年11月5日，在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲

中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。中国将始终是全球共同开放的重要推动者，中国将始终是世界经济增长的稳定动力源，中国将始终是各国拓展商机的活力大市场，中国将始终是全球治理改革的积极贡献者！

——2018年11月5日，在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲

历史已经证明，只有坚持开放合作才能获得更多发展机遇和更大发展空间，自我封闭只会失去世界，最终也会失去自己。

——2018年11月17日，在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)