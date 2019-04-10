李克强会见比利时首相米歇尔

当地时间4月9日上午，国务院总理李克强在布鲁塞尔埃格蒙宫会见比利时首相米歇尔。

新华社记者 张 领摄

本报布鲁塞尔4月9日电 （记者白阳、方莹馨）当地时间4月9日上午，国务院总理李克强在布鲁塞尔埃格蒙宫会见比利时首相米歇尔。

李克强积极评价当前中比关系，表示中方愿同比方秉持开放务实、开拓创新精神，加强各领域合作，密切在国际地区问题上沟通协调，落实好双方达成的一系列共识，推动中比全方位友好合作伙伴关系取得新的发展。中方愿扩大从比利时进口适合中国市场需求、高附加值的产品，欢迎比方参加第二届中国国际进口博览会。我们愿同比方落实好第三方市场合作谅解备忘录，推进双方在非洲的合作。

李克强指出，我此次来访将举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤。中比关系是中国同欧盟关系重要组成部分。中方愿意看到一个团结、繁荣、一体化进程不断推进的欧洲，愿扩大同欧洲的双向开放，共同维护自由贸易。期待比方为促进中欧关系发展继续发挥积极作用。

米歇尔表示，比利时高度重视对华关系，愿同中方进一步加强对话沟通，深化贸易、农业、船舶等领域务实合作。预祝欧盟—中国领导人会晤取得成功，共同维护多边主义，促进欧中贸易发展，实现互利共赢。比方乐见中国在国际事务中发挥更重要作用。

王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 02 版）

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