彭丽媛会见古巴国务委员会主席夫人奎斯塔

本报北京4月9日电 （记者王远）国家主席习近平夫人彭丽媛9日在钓鱼台国宾馆会见来访的古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔夫人奎斯塔。

彭丽媛请奎斯塔转达习近平主席对迪亚斯-卡内尔主席的诚挚问候。彭丽媛表示，去年11月，你陪同迪亚斯-卡内尔主席对中国进行了成功的国事访问，时隔不到半年你再次访华，充分体现出对中国和中国人民的友好情谊。中古传统友谊悠久深厚。以迪亚斯-卡内尔主席为代表的古巴新一代领导人积极支持共建“一带一路”倡议，致力于加强中古全方位合作。祝愿中古合作硕果累累，中古友谊万古长青。

彭丽媛高度评价奎斯塔对推动中古人文交流作出的积极努力。彭丽媛表示，古巴文化艺术丰富多彩、久负盛誉。希望双方加强文化艺术和旅游领域交流合作，进一步拉近两国人民距离。彭丽媛介绍了自己担任联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使及世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使所做的工作，分享了中国在教育卫生领域的成功经验，希望中古加强这些领域的交流合作，共同为推动世界教育卫生事业发展进步作出贡献。

奎斯塔请彭丽媛转达迪亚斯-卡内尔主席对习近平主席的亲切问候和良好祝愿，表示古巴人民喜爱中国文化，对中国人民充满友好感情。古巴钦佩70年来中国发展取得的巨大成就，感谢中方长期给予的大力支持和帮助，愿以明年两国建交60周年为契机，促进人文交流，巩固古中传统友谊。

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