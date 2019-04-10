李克强与欧洲理事会主席、欧盟委员会主席共同主持第二十一次中国—欧盟领导人会晤

当地时间4月9日下午，国务院总理李克强在布鲁塞尔欧洲理事会总部同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持第二十一次中国－欧盟领导人会晤。

新华社记者 刘卫兵摄

本报布鲁塞尔4月9日电 （记者白阳、郑彬）当地时间4月9日下午，国务院总理李克强在布鲁塞尔欧洲理事会总部同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持第二十一次中国－欧盟领导人会晤。

双方积极评价中欧关系在各领域取得的进展，一致认为，中国和欧盟在深化互利共赢的务实合作方面拥有广泛共同利益，在维护多边主义和开放型世界经济、反对保护主义和单边主义方面拥有共同立场，在完善全球治理、维护世界和平稳定方面拥有共同目标。作为世界两大稳定力量和两大主要经济体，中国和欧盟进行战略沟通与合作非常重要。中欧双方应牢牢把握合作的主流，通过对话协商妥善处理分歧摩擦，推动中欧关系长期稳定健康发展。这符合双方根本和长远利益，对世界也将产生重要、积极影响。

双方重申致力于深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，将推进制定2020年后新的合作议程。双方承诺支持多边主义，尊重以联合国为核心的国际法和国际关系基本准则，坚定支持以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，将加强在世界贸易组织改革问题上的对话合作。

双方承诺相互给予更加广泛、更加便利、非歧视的市场准入，推动中欧投资协定谈判在2019年取得结束谈判所需的决定性进展，2020年达成高水平的协定。双方同意加强中欧科研创新合作，确认《中欧科技合作协定》展期。双方欢迎中欧地理标志协定谈判初步达成一致，承诺将在今年底前正式结束谈判。双方在政府采购、农产品贸易分区原则等问题上也取得了重要共识。

双方一致同意，将继续推动“一带一路”倡议和欧盟欧亚互联互通战略对接，加强在中欧互联互通平台框架下合作，共同提高亚欧互联互通可持续性和兼容性。双方将加强在气候变化、清洁能源等领域合作，落实《巴黎协定》。双方支持通过对话协商和平解决现存地区纠纷和冲突，共同促进世界和平、繁荣和可持续发展。

李克强表示，前不久，习近平主席成功访问欧洲三国，为中欧全面战略伙伴关系注入新动力。中国一贯重视欧洲，始终支持欧盟国家选择的一体化道路，坚定致力于同欧盟深化互利共赢的全面战略伙伴关系。开放的中欧为彼此创造机遇，合作的中欧为世界带来繁荣。我们愿同欧方共同努力，推动中欧关系不断迈上新台阶。

李克强介绍了即将在克罗地亚举行的第八次中国－中东欧国家领导人会晤情况，指出“16+1合作”是中国与欧洲次区域之间的合作，有利于缩小欧洲国家发展差距，有利于欧洲一体化进程。“16+1合作”遵守国际通行规则和欧盟法律法规框架，按照企业为主、市场化运作原则，推进合作项目实现多赢共赢，将为中欧合作增添新动力。

图斯克和容克表示，在当前复杂多变的国际形势下，欧方愿加强对华关系与合作。欧方高度赞赏双方此次会晤达成的一系列重要共识，双方将发表联合声明，这是双方互利共赢的共同成果，对外展示中欧关系又取得新的积极进展。欧方愿同中方一道，落实好会晤共识，推动欧中关系取得更多成果。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会晤后，李克强与图斯克、容克共同见证中欧在能源、竞争等领域多项合作文件的签署。

王毅、何立峰出席上述活动。

本报布鲁塞尔4月9日电 （记者白阳、方莹馨）当地时间4月9日上午，国务院总理李克强在布鲁塞尔埃格蒙宫会见比利时首相米歇尔。

李克强积极评价当前中比关系，表示中方愿同比方秉持开放务实、开拓创新精神，加强各领域合作，密切在国际地区问题上沟通协调，落实好双方达成的一系列共识，推动中比全方位友好合作伙伴关系取得新的发展。中方愿扩大从比利时进口适合中国市场需求、高附加值的产品，欢迎比方参加第二届中国国际进口博览会。我们愿同比方落实好第三方市场合作谅解备忘录，推进双方在非洲的合作。

李克强指出，我此次来访将举行第二十一次中国－欧盟领导人会晤。中比关系是中国同欧盟关系重要组成部分。中方愿意看到一个团结、繁荣、一体化进程不断推进的欧洲，愿扩大同欧洲的双向开放，共同维护自由贸易。期待比方为促进中欧关系发展继续发挥积极作用。

米歇尔表示，比利时高度重视对华关系，愿同中方进一步加强对话沟通，深化贸易、农业、船舶等领域务实合作。预祝欧盟—中国领导人会晤取得成功，共同维护多边主义，促进欧中贸易发展，实现互利共赢。比方乐见中国在国际事务中发挥更重要作用。

王毅参加会见。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)