新华社曼谷4月8日电 通讯：泰国青年阿努帕的火车司机梦

新华社记者杨舟 郭鑫惠

3月15日，泰国青年阿努帕·提帕拉在华欣火车站看列车进站。 新华社记者 杨舟 摄

21岁的泰国青年阿努帕·提帕拉从小就梦想成为一名火车司机。得益于“一带一路”倡议，阿努帕前不久获得到中国学习铁路技术的奖学金。4月下旬，他就将背起行囊，跨越几千公里，去追寻儿时的梦想。

阿努帕出生后不久，他的父母就离开家乡去外地打工。从他4岁起，他的外婆颂讷就带着他坐火车去看望父母。所以，儿时的他把火车视为亲情的纽带，看到火车就意味着要和父母团聚了。

外婆家墙壁上留下的涂鸦都是关于火车的。颂讷说，阿努帕小时候最爱玩的游戏就是把饮料瓶子用绳子串起来当火车玩。

3月16日，在泰国素可泰府，泰国青年阿努帕·提帕拉坐火车去探望外公外婆。 新华社记者 杨舟 摄

不过，在泰国要成为一名火车司机并不容易。申请者必须首先考入泰国铁路工程学院，而这所学院只招收已在国防学校学习3年或者已没有服兵役义务的年轻人。

因为种种原因，阿努帕没有机会报考这所学院。沮丧的阿努帕当了两年建筑工人。就在他在建筑工地无助地感叹梦想难以实现时，柳暗花明又一村。

2014年，中泰两国签署《中泰铁路合作谅解备忘录》。此后，两国启动了铁路相关领域的教育培训合作项目。

“有一天，我在脸书上偶然看到孔敬府班派工业社区教育学院有关派大专学生去中国学习铁路相关专业的信息。”阿努帕回忆说。随后，他成功申请进入该学院学习，并借助“中泰高铁汉语培训项目”前往武汉学习中文和铁路专业知识。

在中国，阿努帕第一次坐上了高铁，彻底颠覆了他此前对铁路的认知，让他成了在泰国建设高铁的坚定支持者。

3月17日，在泰国素可泰府，泰国青年阿努帕·提帕拉向外婆告别。新华社记者 杨舟 摄

从武汉学习归来后，阿努帕又参加了由海上丝路孔子学院举办的“天津与泰国2019年职业教育奖学金”考试并脱颖而出，获得了赴天津铁道职业技术学院学习3年的奖学金。

阿努帕说，起初他觉得有些遗憾，因为看到今年天津铁道职业技术学院提供的专业只有动车组检修技术和铁路信号自动控制，并没有“动车驾驶”。但后来学院回复他说，动车组检修技术专业本身就包含动车组驾驶课程。而且，学校设有动车组驾驶模拟实训室。

阿努帕听到学院的解释后非常高兴。他告诉新华社记者：“我感觉距离梦想又近了一步。”

3月17日，在泰国素可泰府，泰国青年阿努帕·提帕拉告别外公外婆。 新华社记者 杨舟 摄

阿努帕背着书包从他长大的素可泰府出发，踏上圆梦的旅程。“我真想看到阿努帕回到泰国、开上高速列车的那一天。”外婆送阿努帕离开家乡时红着眼睛说。