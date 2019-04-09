李克强在德国《商报》发表署名文章

4月8日，国务院总理李克强在德国《商报》发表题为《开放合作 互利共赢》的署名文章。全文如下：

开放合作 互利共赢

中华人民共和国国务院总理 李克强

亚欧大陆，一头连着中国，一头牵着欧洲，虽然相隔万里，却挡不住中欧合作的脚步。自担任中国国务院总理以来，我几乎每年都访问欧洲，始终能感受到中欧人民之间的友好情谊以及中欧关系长期稳定发展的良好态势。前不久，中国国家主席习近平成功访问欧洲三国，有力推动了中欧关系发展。今年我首次出访就来到欧洲，出席第二十一次中国－欧盟领导人会晤，既访故识新，也展望未来。

欧洲素有开放的理念。60多年来，欧洲对内通过一体化实现了前所未有的联合，对外维护多边主义和自由贸易，促进了地区乃至世界的发展繁荣。其中，一以贯之的正是开放的精神。秉持着这种精神，欧洲一直走在对华交往的前列。中国同北欧各国的建交潮、中英贸易“破冰之旅”、中法建交等，都冲破了重重阻碍，书写了一段又一段中欧交往的佳话。

中国在1978年开启了改革开放的历史进程，取得巨大发展成就。中国改革开放的40年，也是中欧合作快速发展的40年。1978年，德国西门子公司在中国上海举办了首届电子和电气技术展览会，成为助推中国改革开放事业的外企先行者。40年来，中欧贸易规模增长了250倍，欧盟连续15年是中国最大贸易伙伴，2018年双边贸易额达到6821.6亿美元的历史新高。中国也多年保持欧盟第二大贸易伙伴地位。现在，双向人员往来每年己接近800万人次，每周有600多个航班往返中欧两地。相信这些数字还会变得越来越大。

中国开放的大门不会关上，只会越开越大。越来越多的欧洲企业正在成为中国新一轮改革开放举措的受益者。前不久，德国巴斯夫集团宣布在中国广东投资100亿美元建设独资生产基地。荷兰安智银行将与北京银行共同出资30亿元人民币设立中外合资银行，其中荷方持股51%，这是中国第一家外资控股银行。中国全国人大会议刚刚审议通过的《外商投资法》是一部体现中国新时代高水平对外开放的基础性法律，有利于更好保护和吸引外商投资。我们愿同欧方推进双向开放，为双方企业加强合作打造公平、公正、一视同仁的营商环境。此次中欧领导人会晤期间，双方将围绕加快中欧投资协定谈判（BIT）的时间表和路线图积极对表，共同推动中欧地理标志协定谈判取得显著进展，举行第四次中欧创新合作对话。我们希望通过这些努力，培育中欧合作的新抓手和新亮点。

中欧既是互利共赢的经贸合作伙伴，也是维护世界和平稳定的同行者。中方高度重视中欧关系，视欧洲为世界的重要一极，始终坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、繁荣的欧洲。无论形势如何变化，这一点都不会改变。我们对欧洲未来的发展和中欧合作的深化充满信心。

面对当前国际形势中不稳定不确定因素增多，保护主义、单边主义、逆全球化思潮抬头，中欧应当以全球视野、战略高度和理性思维，共同维护多边主义和自由贸易体制，共同建设开放型世界经济，共同应对人类社会发展面临的旧问题和新挑战，为不确定性日益突出的世界注入稳定性。

中方愿同欧方在维护气候变化巴黎协定、推进可持续发展、坚持伊核全面协议、打击恐怖主义等广泛领域继续开展合作，在推进世界贸易组织改革等问题上加强交流，凝聚共识，充分照顾各方的利益关切，推动世贸组织更好维护大多数国家的利益。中国仍是一个发展中国家，要全面实现现代化还有很长的路要走。很多到过中国东部沿海地区的欧洲朋友对当地的发展成就印象深刻。事实上，中国城乡和区域发展还很不平衡。去年，中国人均国内生产总值只有欧盟的四分之一，近6亿中国农民的年人均可支配收入还不到2000欧元。但是，作为最大的发展中国家，中国愿意也正在为全球治理承担与自身能力相称的责任和义务。

中欧所处地域不同，历史文化、社会制度和发展道路各异，在一些问题上有不同观点乃至分歧都是正常的。合作体量大了，难免会出现一些问题甚至摩擦。我注意到，欧洲各界有不少人关心“一带一路”倡议和“16+1合作”。我们希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接，共商共建共享，更好实现共同发展。这次中欧领导人会晤之后，我还要访问克罗地亚并出席第八次中国－中东欧国家领导人会晤。“16+1合作”是跨区域的务实合作平台，与自由贸易和全球化的方向是一致的。当今世界，这样的合作机制还有很多。“16+1合作”得以顺利开展并不断深化，是因为中国同中东欧国家的发展水平有高度的相似性和互补性，目的是互利共赢、共同发展。我多次说过，“16+1合作”坚持在中欧关系和欧盟法律法规框架下进行，有利于促进欧盟的均衡发展，也有利于欧盟的团结，是中欧关系的有益补充。我们是这么想的，也是这么做的。我们相信，中欧之间的共同利益远大于分歧，我们完全有智慧、有能力妥善处理分歧，共同应对挑战，拓展互利合作，造福近20亿中欧人民。

欧洲有句谚语，一个人努力是加法，共同努力是乘法。世界发展潮流要求我们敞开胸怀，携手努力，与时代同行，促开放合作，谋互利共赢，为双方人民带来更多福祉，为推动世界和平、稳定与发展作出更大贡献。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)