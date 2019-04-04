李克强将赴欧举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤、第八次中国—中东欧国家领导人会晤并正式访问克罗地亚

本报北京4月3日电 （记者白阳）外交部3日就国务院总理李克强赴欧举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤、第八次中国—中东欧国家领导人会晤并正式访问克罗地亚举行中外媒体吹风会，外交部副部长王超介绍有关情况，并回答中外记者提问。

王超表示，经中欧双方商定，并应克罗地亚总理普连科维奇邀请，李克强总理将于4月8日至12日赴布鲁塞尔欧盟总部出席第二十一次中国—欧盟领导人会晤、赴克罗地亚出席第八次中国—中东欧国家领导人会晤并正式访问克罗地亚。此访是李克强总理今年首次出访，也是继习近平主席3月下旬对意大利、摩纳哥和法国成功进行国事访问之后，中欧之间又一次重要高层交往，体现了中国外交对欧洲方向的高度重视。

一、关于出席第二十一次中国—欧盟领导人会晤

王超表示，中国—欧盟领导人会晤是中欧双方进行战略沟通的高层平台，为深化中欧关系、推动对话合作发挥了重要战略引领作用。此次会晤是李克强总理同欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克共同主持的第五次会晤，也是本届欧盟机构任内最后一次中欧领导人会晤，具有承前启后的重要意义。

欧盟是当今世界一体化程度最高、综合实力雄厚的国家联合体，是国际格局中一支重要战略性力量。当前中欧关系发展势头良好，双方高层交往密切，务实合作不断深化，人文交流有声有色。中欧在深化互利共赢的务实合作方面拥有广泛的共同利益，在维护多边主义和自由贸易等方面拥有共同立场，在完善全球治理、维护世界和平稳定方面拥有共同目标。

会晤期间，双方领导人将就中欧关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，并见证签署能源、竞争等领域合作文件。相信此次会晤将为中欧全面战略伙伴关系注入新动力，推动中欧各领域对话合作迈上新台阶，进一步提升中欧关系的稳定性、战略性和互惠性。

二、关于出席第八次中国—中东欧国家领导人会晤

王超表示，中国—中东欧国家合作（“16+1合作”）是中国与中东欧国家开展区域合作的有益机制，为深化中国与中东欧国家传统友谊、加强互利合作搭建了良好平台。启动7年来，“16+1合作”得到中东欧16国的广泛支持和积极参与，已构建起全方位、多领域、深层次的合作格局，为促进中国与有关国家经贸往来、拓展各领域务实合作发挥了积极作用。

此次领导人会晤适逢新中国成立70周年，也是中国同部分中东欧国家建交70周年，对推动“16+1合作”及中欧关系行稳致远具有重要意义。会晤以“搭建开放、创新、伙伴之桥”为主题，各国领导人将围绕这一主题，回顾总结“16+1合作”取得的新发展，深入探讨下阶段重点工作方向，并就促进各领域务实合作出台一系列新举措。中方希望通过深化互利共赢的交流与合作，让“16+1合作”成为中国与中东欧国家间的开放之桥、创新之桥和伙伴之桥。

本次会晤拟发表有关成果文件，进一步规划“16+1合作”发展蓝图。有关方面还将签署涉及基础设施建设、贸易、金融、教育、质检、人员往来便利化、驾照互认等多个领域的合作项目协议。

中方相信，在中国和中东欧16国的共同努力下，杜布罗夫尼克会晤一定会取得圆满成功，推动“16+1合作”提质增效，为促进中国与中东欧国家双边关系以及中欧全面战略伙伴关系发展提供新动能。

三、关于访问克罗地亚

王超表示，克罗地亚是欧盟成员国，也是中东欧地区重要国家，还是古丝绸之路重要一站，致力于推动中欧关系发展。中克传统友好，两国始终相互尊重、平等相待。2005年两国建立全面合作伙伴关系。随着“一带一路”建设和“16+1合作”的推进，中克关系快速发展。双方高层交往密切，在经贸、投资、基础设施建设等领域合作富有成效。克罗地亚是中方在西巴尔干地区第二大贸易伙伴。双方人文交流活跃，民间友好感情日益加深。双边关系面临广阔发展前景。

李克强总理此访是中克两国建交以来中国国务院总理首次访克，对巩固中克传统友谊、推动两国全面合作伙伴关系发展、助力中欧关系发展具有重要意义。访克期间，双方将发表两国政府联合声明，总结两国领导人达成的重要共识，规划中克各领域合作，两国总理将见证签署涉及多个领域的政府合作文件和商业合同。中方希望通过此访同克方加强发展战略对接，增进相互了解和政治互信，深化各领域务实合作，将中克关系与合作提高到新水平。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 03 版）

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