阿拉伯各界人士高度评价习近平主席致阿盟首脑会议贺电

新华社北京4月2日电 综合新华社驻外记者报道：中国国家主席习近平3月31日致电祝贺第30届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑会议在突尼斯召开。阿拉伯各界人士在接受新华社记者采访时表示，贺电体现了中国对深化阿中合作的政治意愿，中国的中东政策赢得广泛尊重，阿中共建“一带一路”前景看好。

黎巴嫩“阿拉伯人眼中的中国”新闻网站总编马哈茂德·拉亚说，习近平主席贺电显示了阿中关系的深度。他认为，贺信“体现出习近平主席对推动阿中关系向前发展和推进双方务实合作的关切”。

总部位于苏丹的阿拉伯—中国友好协会联合会执行主任阿里·优素福认为，习近平主席给阿盟首脑会议发贺电体现了中国是阿拉伯国家“真正的老朋友”，中国愿意同阿拉伯国家站在一起，帮助阿拉伯国家应对各种困难和挑战。近年来，双方建立了各种合作交流机制，阿中关系呈现更加积极的发展势头。

阿盟下属的阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·奥马尔表示：“我们将继续努力推进阿中合作，在‘一带一路’倡议框架下不断取得新进展，尤其是加强科技合作。”

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，习近平主席贺电体现了中国政府对中东地区安全稳定的关切，显示中国愿意伸出援手，帮助阿拉伯国家取得发展和稳定。

埃及开罗美国大学政治学教授塔里格·法赫米表示，习近平主席贺电展示了中国对阿拉伯国家的有力支持以及中国促进中东稳定和发展的意愿。他说：“毫无疑问，中国对中东和阿拉伯地区来说是一个十分重要的国家。中国是联合国安理会常任理事国，在支持阿拉伯问题方面发挥着重要作用，是阿拉伯国家值得仰赖的重要伙伴。”

法赫米指出，中国在阿拉伯国家拥有很高声誉，得到阿拉伯国家尊敬和赞赏，他对阿中共建“一带一路”前景表示十分乐观，因为它将给双方带来利益。

埃及前外长助理贾迈勒·巴尤米表示，习近平主席贺电显示阿中关系历史悠久，根基深厚。他说，中国真心希望中东实现稳定和安全。中国在阿拉伯国家赢得民心，因为中国的阿拉伯政策十分清晰，就是寻求互利和发展。

巴勒斯坦政治问题专家胡萨姆·达加尼认为，习近平主席贺电具有经济和政治意义。中国在中东寻求建立友好关系，这一关系是建立在相互尊重、而不是殖民利益之上的。（参与记者：支林飞、施洋、黄灵、郑思远、李良勇、马意翀、赵悦、涂一帆）

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