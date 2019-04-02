外交部：在半岛问题上，对话协商才是根本出路

人民网北京4月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

经中欧双方商定，并应克罗地亚总理普连科维奇邀请，国务院总理李克强将于4月8日至12日赴布鲁塞尔举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤、赴克罗地亚举行第八次中国—中东欧国家领导人会晤并正式访问克罗地亚。

问：你能否介绍巴拿马总统巴雷拉访华有关情况？据我所知，这是中巴建交后他第三次访问中国。

答：3月31日至4月2日，巴拿马总统巴雷拉访问广东，出席巴拿马投资旅游推介会。期间，中共中央政治局委员、广东省委书记李希会见巴雷拉总统。关于李希书记会见巴雷拉总统的情况，中方已经发布了消息稿，你可以查阅。据我所知，除访问广东之外，巴雷拉总统还将访问香港。

问：台湾方面近日称，台战机对周末飞越台湾海峡“中线”的大陆战机给予“驱离警告”，并称大陆这一举动是“挑衅”行为。美国总统国家安全事务助理博尔顿昨天发推特称，中国的“军事挑衅”不会赢得台湾人心，“与台湾关系法”及美方承诺是明确的。你对此有何回应？

答：关于媒体报道的解放军战机飞越台湾海峡“中线”问题，我还是建议你向有关部门去询问。

台湾当局领导人就此作了一通表态，也发了推特。她的胡言乱语、狂言妄语实在令人气愤，但毕竟不算是外交问题，所以我把它留给我国台办的同事去回应。

对于美方的表态，我在这里必须要说几句。中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。美方当初单方面搞的所谓“与台湾关系法”与国际关系基本准则和中美三个联合公报完全背道而驰，中方从一开始就坚决反对。我们敦促美方有关人士恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，多做有利于中美关系和促进台海和平稳定的事，而不是相反。

问：韩国总统文在寅昨天表示，他访美期间将为推动早日恢复对话作出努力，希望半岛和平进程取得进一步进展。美国国务卿蓬佩奥同日也表示，希望美朝领导人未来数月能再次会晤，朝着无核化方向迈出实质性步伐。中方对半岛最新动向有何评论？

答：我们欢迎韩方和美方上述表态释放出的积极信号，对韩方为推动对话、推进半岛问题解决所作努力表示赞赏。事实上，朝美领导人河内会晤后，朝美双方都表达了愿意继续保持对话的态度。我们始终认为，在半岛问题上，对话协商才是根本出路，相向而行方能行稳致远。一切有利于缓和局势、推动政治解决半岛问题的努力和行动，我们都给予坚定支持。

我们希望有关各方都能够珍惜和维护来之不易的对话势头，继续显示诚意、互释善意、培育信任，设置合理预期，按照一揽子、分阶段、同步走的思路，推动半岛无核化和半岛问题政治解决成为可持续、不可逆的进程。作为半岛近邻，中方将继续为此作出自己的努力和贡献。

问：你能否介绍国务院副总理刘鹤赴美进行经贸磋商的情况？

答：我目前没有可以介绍的情况。

问：近日，伊朗部分地区遭受洪灾，致使多人伤亡和财产损失。中方对此有何评论？

答：近来，伊朗境内多地遭受洪灾，造成人员伤亡和财产损失。中方对遇难者表示哀悼，并向伊朗政府和人民表示慰问。

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