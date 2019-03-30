李克强同出席博鳌亚洲论坛2019年年会工商、金融、媒体、智库代表举行对话会

本报海南博鳌3月29日电 （记者陈伟光、张慧中、王慧、齐志明）国务院总理李克强3月28日下午在海南博鳌同出席博鳌亚洲论坛2019年年会的工商、金融、媒体、智库代表举行对话会。各国各界知名人士200余人出席。

英国阿斯利康董事长约翰森发言时表示，中国政府致力于推进改革开放的强烈意愿令人振奋。作为一家医药公司，我们愿将中国作为公司全球战略重要组成部分，希望了解中国政府在医药卫生领域方面的政策措施。

李克强表示，坚持改革开放是中国人民的自主选择。改革开放40年来，中国人民享受到了实实在在的成果，中国开放的大门只会越开越大。中国医药市场潜力巨大，欢迎你们扩大在华研发投入，研究安全、适合中国人民使用的药物。中国政府对所有内外资企业一视同仁，依法保护知识产权。我们将采取措施，大幅缩短药品经过审批推向市场的时间，尽快让患者受益。

美国商会常务副会长薄迈伦在谈到中美关系时说，美中双方需要加强合作、增进互信，尽快就经贸问题达成协议，并确保协议得到有效落实。

李克强表示，40年来，中美关系历经风雨，取得历史性发展，给两国人民带来巨大利益，也为世界和平稳定与发展作出了重要贡献。虽然双方存在一些分歧，但对话合作始终是主流。根据两国元首达成的共识，双方经贸团队开展多轮磋商，正在取得积极进展。只要双方本着相互尊重、平等互利的原则，就会取得积极成果。这不仅符合两国人民的利益，也是世界各国的共同期待。

日本丰田董事长内山田竹志期待同中国汽车产业界加强合作，特别是加大在氢能源汽车、自动驾驶汽车领域的创新合作。

李克强指出，当前新一轮产业和技术革命方兴未艾。中国正在积极实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，着力培育壮大新动能，加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业，并为科技成果转化提供更好的市场环境。这为包括日本企业在内的各国企业提供了重要机遇，欢迎你们来华开展创新合作，实现共同发展。

新加坡《联合早报》副总编辑韩咏红表示，外界十分关注中国经济发展，尤其是受到欢迎的大规模减税降费等措施能否落实。

李克强表示，今年以来，中国经济稳定运行，近来市场预期得到改善。但面对复杂的环境，困难和挑战仍不容低估。我们有近14亿人口的大市场，有超过1亿户的市场主体，只要把他们的活力激发出来，就一定能够保持中国经济长期向好发展。今年我们下决心减税降费2万亿，并且已经做好了相关部署。一定要让企业得到税收优惠，让这些真金白银落到企业口袋里，决不允许巧立名目乱收费。如果有违规行为，我们将依法依规予以处理。

国务委员兼国务院秘书长肖捷出席活动。

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