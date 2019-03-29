李克强分别会见卢森堡首相贝泰尔、韩国总理李洛渊

国务院总理李克强3月27日在海南博鳌会见来华出席博鳌亚洲论坛2019年年会的卢森堡首相贝泰尔。

李克强表示，中卢关系长期保持健康稳定发展。两国经济具有很强的互补性，我们愿同卢方扩大双向开放，加强政治、经济关系，深化务实合作，特别是金融合作，实现共同发展。

李克强指出，卢森堡是欧盟重要成员，中方支持欧洲一体化，双方在应对气候变化、维护多边主义和自由贸易问题上拥有相近立场。中方愿意看到一个繁荣稳定的欧洲，同时希望欧方为两国企业开展合作与竞争提供公平的环境。

贝泰尔表示，卢中关系友好。卢方坚定支持欧中发展全面战略伙伴关系，支持共建“一带一路”，愿同中方深化互利合作。双方都支持多边主义，愿本着继往开来的精神，共创美好的未来。

会见后，两国总理共同见证了双方共建“一带一路”谅解备忘录以及金融合作文件的签署。

肖捷参加会见。

国务院总理李克强3月27日在海南博鳌会见来华出席博鳌亚洲论坛2019年年会的韩国总理李洛渊。

李克强表示，中韩同为世界重要经济体和本地区重要国家，互为最大经贸合作伙伴之一。我们愿同韩方共同努力，增进互信，密切交往，加强合作，推动两国关系取得新进展。

李克强指出，中韩经济互补性强，希望双方做好发展战略对接，深挖合作潜力，扩大双边贸易投资，积极开展第三方市场合作。

李克强强调，中方愿同韩、日两国加快中日韩自贸区谈判进程，推动区域经济一体化，共同维护地区繁荣与稳定。

李洛渊表示，韩中是重要邻邦，建交以来双边关系与合作取得长足发展。韩方愿积极参与共建“一带一路”，同中方深化各领域合作，共同维护多边主义和自由贸易。

肖捷参加会见。（记者张慧中、王慧）

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