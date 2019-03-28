习近平出访欧洲三国：高规格接待彰显中国影响力

人民网讯 3月21日至26日，国家主席习近平应邀对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。此次欧洲之行是中国国家最高领导人2019年首次出访，对中意、中摩、中法关系发展具有重要历史意义，为中欧全面战略伙伴关系注入了新的动力。此次出访，习近平主席受到了三国最隆重热烈的接待，彰显了中国的国际影响力。

战机护航 开启友谊之旅

在外交礼仪中，一个国家派出战机为外国元首专机护航，是受访国表达对访问的重视以及对来访领导人敬意的方式，展现了受访国的高规格外交礼遇。

3月21日，国家主席习近平乘专机，从“千年古都”北京飞抵“永恒之城”罗马，开始对意大利进行国事访问。当习近平乘坐的专机进入意大利领空时，2架意大利空军战机升空护航。

意大利是习近平本次欧洲之行的首站，此访也是中国国家元首时隔10年再次对意大利进行国事访问。在习近平乘坐的专机抵达罗马菲乌米奇诺机场后，意大利农业旅游部部长等高级官员在舷梯旁热情迎接。

3月21日，国家主席习近平乘专机抵达罗马，开始对意大利共和国进行国事访问。这是习近平和夫人彭丽媛步出舱门。 新华社记者 王晔 摄

3月24日，在中法建交55周年之际，国家主席习近平抵达法国尼斯，开始对法兰西共和国进行国事访问。习近平在机场受到法国外长勒德里昂的热情迎接。

3月24日，国家主席习近平抵达法国尼斯，随后乘车前往摩纳哥，开始对摩纳哥公国进行国事访问。习近平和夫人彭丽媛在机场受到摩纳哥政府首脑、国务大臣泰尔，摩纳哥对外关系与合作大臣托内利热情迎接。法国外长勒德里昂也到机场迎接。 新华社记者 鞠鹏 摄

3月25日上午10时许，习近平结束在尼斯的行程，乘专机离开尼斯赴巴黎，继续对法国进行国事访问。习近平主席乘坐的专机在从法国尼斯飞往巴黎途中，法方派2架阵风战机全程护航。专机抵达巴黎戴高乐机场时，法国政府高级官员前来迎接。

3月25日上午10时许，习近平结束在尼斯的行程，乘专机离开尼斯赴巴黎，继续对法国进行国事访问。习近平主席乘坐的专机在从法国尼斯飞往巴黎途中，法方派2架阵风战机护航。图片来源于央视网

欢迎仪式 展现外交礼遇

3月22日上午，早春的罗马，煦风微送，晴空万里。国家主席习近平在意大利总统府出席意大利总统马塔雷拉举行的盛大欢迎仪式。为了迎接习主席，意大利派出了145人的陆军、空军、海军和马队骑兵4个方队，以自己独特的礼仪表达对中国领导人的最高敬意。

马蹄阵阵，踏响古道，在威武挺拔的意大利骑兵护卫下，习近平主席夫妇乘车抵达内庭广场。这也是近10年来，意大利首次在欢迎外国元首的仪式中安排马队迎接。

3月22日，国家主席习近平在罗马同意大利总统马塔雷拉举行会谈。会谈前，马塔雷拉总统为习近平举行隆重欢迎仪式。 新华社记者 谢环驰 摄

从古朴的街道到繁忙的港口，中摩两国国旗迎风招展。一尊可爱的大熊猫雕塑矗立在街心花园，独具魅力的“袖珍之国”用浓郁的中国元素欢迎中国国家元首首次到访。

3月24日，习近平主席在摩纳哥王宫出席阿尔贝二世亲王举行的欢迎仪式，两国元首一同检阅仪仗队。值得一提的是，阿尔贝二世亲王夫妇特意用中国特色古董饰品装饰王宫，王宫里，王室珍藏的中式家具格外醒目。摩纳哥夏尔三世初中的7名学生为远道而来的中国贵宾背诵唐诗《静夜思》，并演唱中国民歌《茉莉花》。

这次访问是中国国家主席首次访问摩纳哥，对中摩关系发展具有历史性的意义，中摩两国一直保持友好交往关系，已成为大小国家友好交往的典范。

3月24日，国家主席习近平同摩纳哥亲王阿尔贝二世举行会谈。会谈前，阿尔贝二世亲王为习近平举行隆重欢迎仪式。 新华社记者 王晔 摄

3月25日，三月的巴黎，碧空如洗，阳光明媚。为了体现不一样的安排，马克龙总统将欢迎仪式放在凯旋门举行。凯旋门星形广场上，仪仗队和军乐团整齐列队，静候习近平的到来。

两国元首步入星形广场，在法国军旗前肃立，军乐队高奏中法两国国歌。在马克龙陪同下，习近平检阅法兰西共和国卫队和陆、海、空三军仪仗队。两国元首前行至无名烈士墓前肃立，向无名烈士墓献花。

随后，在威武整齐的摩托车队护卫下，习近平乘车前往爱丽舍宫，沿途100多名法兰西共和国卫队骑兵身骑骏马、整齐列队，夹道欢迎。

在法国，国事访问的欢迎仪式按惯例是在总统府爱丽舍宫举行。据了解，在凯旋门举行欢迎仪式只有过一次先例，是在2014年6月5日欢迎英国女王伊丽莎白二世访问法国。此次法国将欢迎仪式设在凯旋门，足以见其对中国的重视。

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。会谈前，马克龙在凯旋门为习近平举行隆重、盛大的欢迎仪式。 新华社记者 姚大伟 摄

音乐会、晚宴 共谱合作新篇

在出行护送、欢迎仪式外，3国还在文化交流等方面给予习近平主席最隆重热烈的接待。

文化交流、文明互鉴，贯穿习近平主席这次欧洲之行。

在意大利，奎里纳莱宫保莉娜礼堂灯火辉煌，欢迎晚宴后，马塔雷拉总统专门为习近平主席夫妇举行了一场小型音乐会。意大利盲人歌唱家波切利演唱了《我的太阳》《今夜无人入睡》，习近平主席为意大利艺术家的精湛演出热情鼓掌。

在法国，马克龙总统夫妇专程赴尼斯为习近平主席夫妇举行小范围晚宴，向习近平主席赠送了一份特殊礼物——一本1688年法国出版的首部《论语》法译文原著，并在习近平主席夫妇离开法国之前，增加在爱丽舍宫举行隆重欢送仪式。

时值春分，万物生长，习近平主席在此时节圆满完成今年首访，引领中国同意大利、摩纳哥、法国关系迈上新的征程，体现了中国作为负责任大国的境界和担当。三国都对中国国家元首出访给予高规格接待，充分体现了对中国的普遍认可及尊重，展现了中国在当今时代的国际影响力。

3月24日，国家主席习近平在法国尼斯会见法国总统马克龙。习近平夫人彭丽媛、马克龙夫人布丽吉特参加。会见前，马克龙向习近平赠送1688年法国出版的首部《论语导读》法文版原著。 新华社记者 鞠鹏 摄

3月26日，国家主席习近平结束对法国的国事访问。离开巴黎前，习近平和夫人彭丽媛出席法国总统马克龙夫妇在爱丽舍宫举行的隆重欢送仪式。这是习近平和彭丽媛同马克龙夫妇亲切话别，合影留念。新华社记者 丁林 摄

（内容来源：人民网、新华网、央视网）

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