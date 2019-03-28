习近平和彭丽媛出席法国总统马克龙举行的隆重欢送仪式

3月26日，国家主席习近平结束对法国的国事访问。离开巴黎前，习近平和夫人彭丽媛出席法国总统马克龙夫妇在爱丽舍宫举行的隆重欢送仪式。这是习近平和彭丽媛同马克龙夫妇亲切话别，合影留念。

新华社记者 丁 林摄

本报巴黎3月26日电 （记者李永群、王海林）国家主席习近平26日结束对法国的国事访问。离开巴黎前，习近平和夫人彭丽媛出席法国总统马克龙夫妇在爱丽舍宫举行的隆重欢送仪式。

当地时间下午5时许，习近平和彭丽媛抵达爱丽舍宫，马克龙夫妇在下车处热情迎接。法兰西共和国卫队海陆空军仪仗队戎装列队，军乐团奏起欢快的乐曲。习近平和彭丽媛同马克龙夫妇亲切话别，合影留念。

习近平指出，感谢总统先生和夫人对我此访作出的精心安排，我们非常感动。你们的热情接待充分体现法国人民对中国人民的友好情谊，中国人民和媒体对此高度关注和赞赏。这次访问非常成功，我和总统先生凝聚了共识，加深了互信，我们还举行了中法德欧盟四方会谈。中法双方要深化务实合作，落实好访问成果。

马克龙表示，祝贺主席先生对法国国事访问取得圆满成功。我和主席先生就双边关系和国际问题进行深入沟通，达成许多重要共识。您这次访问必将有力促进法中人民友好往来。希望在我们的引领和推动下，法中关系持续向前发展，迈上新的台阶。

军乐团再次奏响深情的欢送乐曲，习近平和彭丽媛乘车离开爱丽舍宫，在摩托车队护卫下前往机场。

《 人民日报 》（ 2019年03月28日 01 版）

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