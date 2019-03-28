本报巴黎3月26日电 2019年3月21日至26日，国家主席习近平应邀对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，时值春分，“两会”刚刚圆满闭幕。习近平主席飞赴欧洲，开启今年首访，引领中国同意大利、摩纳哥、法国关系迈上新的征程，推动共建“一带一路”在亚欧大陆开辟新的空间，为中欧全面战略伙伴关系注入新的动力。“又踏层峰望眼开”。面临世界百年未有之大变局，习近平主席此访致力于深化伙伴合作，致力于完善全球治理，致力于捍卫多边主义，体现了中国作为负责任大国的境界和担当，受到国内外舆论高度评价。

习近平主席在6天时间里到访罗马、巴勒莫、摩纳哥、尼斯、巴黎5座城市，密集出席40余场活动，同欧洲领导人共叙友好交往佳话，共谱全面合作新篇，共绘未来发展蓝图。此访是中央着眼当前国际形势作出的重大外交部署，是一次加深东西方关系的友谊之旅、合作之旅、开拓之旅，留下美好回忆，收获丰硕成果。

一、传承双边友好，深化互利共赢

王毅说，意大利、法国是大国，都是中国的全面战略伙伴；摩纳哥虽然不大，却是对华最友好的欧洲国家之一。此访是我国国家元首时隔10年再次访问意大利、首次访问摩纳哥，也是习近平主席时隔5年再次访问法国，推动中国同3国关系迈上新台阶。

巩固政治互信，引领双边关系走稳。

今年是中意全面战略伙伴关系建立15周年，明年两国将共同迎来建交50周年，双边关系发展面临重要机遇。习近平主席与马塔雷拉总统、孔特总理等一致同意，要密切高层交往，强化理念沟通，巩固政治互信，提升双边关系。中意发表加强全面战略伙伴关系的联合公报，强调双方愿本着相互尊重、互利共赢的精神，进一步推动中意全面战略伙伴关系发展。

法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，今年正逢中法建交55周年。中法关系近年来保持高水平健康稳定发展。习近平主席向马克龙总统、菲利普总理等法方领导人强调，法国是最早同中国建立战略伙伴关系和开展战略对话、最早同中国开展民用核能合作的国家。中法关系要沿着正确道路走下去，政治互信是关键，务实合作是动力，国民感情是基础。双方一致同意要打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系，继续探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道。双方发表关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明，针对当前国际社会面临的挑战发出一致声音。同时强调两国将在尊重国际法和国际关系基本准则基础上，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。

中摩建交20多年来，双方始终真诚友好，平等相待，与时俱进开展合作，走出了一条大小国家友好交往之道。摩纳哥元首阿尔贝二世亲王去年9月第10次访华，结下了不解的“中国情缘”。习近平主席对摩纳哥进行回访，开创了中摩友好合作新时代。两国元首商定，要牢牢把握双边关系的正确方向，坚持开放合作，深化互利共赢，不断丰富人文交流内涵，共同努力开创中摩关系更加美好的明天。

共建“一带一路”，带动务实合作走深。

王毅说，习近平主席走到哪里，“一带一路”的东风就吹向哪里，务实合作的果实就收获在哪里。此访欧洲，习近平主席来到了古丝绸之路的另一端，用“一带一路”接续新时代的亚欧大陆互联互通。

意大利政府作出参与共建“一带一路”的战略决定，体现出求真务实和远见卓识。习近平主席和马塔雷拉总统一致认为，中国和意大利作为古丝绸之路的两端，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。孔特总理表示，“一带一路”合作是我们和中国最应开展的合作之一，将为意大利带来巨大机遇，他欣然同意出席将于下月在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。中意签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，为亚欧互联互通建设、为拓展“一带一路”全球合作增添新的动力。中意达成共识，将“一带一路”倡议与意方“北方港口建设”、“投资意大利计划”对接，深挖双方合作潜力。

法国是最早表达参与“一带一路”合作意愿的欧洲国家之一。一段时间以来，双方统筹推进共建“一带一路”和第三方市场合作，取得积极进展。习近平主席此访期间，中法签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金，合力打造两国“一带一路”合作支点。双方决定在传统战略性合作领域推进现有大项目合作，在科技创新、农业、金融等新兴领域加快战略对接和全方位合作，进一步深化两国产业利益融合。

中、法、德及欧盟领导人在巴黎会晤时也就共建“一带一路”进行了富有建设性的讨论，各方都显示了积极姿态。马克龙总统在全球治理论坛闭幕式上表示，中方提出的“一带一路”倡议具有重大意义，将为世界和平与发展发挥重要作用，欧盟愿将欧亚互联互通战略与“一带一路”深度对接，开展创新性合作。

中摩经贸合作具有务实、高效、灵活的特点。近年来，双方合作快速发展。两国企业在摩纳哥建成欧洲首个覆盖全国的5G网络，体现了双方坚持开放合作、深化互利共赢的共同意愿。习近平主席在与阿尔贝二世亲王会谈中，认真探讨了摩方结合自身区位和产业优势，积极参与到共建“一带一路”国际合作中来，同中方开展包括开拓第三方市场在内的多种形式合作。

访问期间，习近平主席分别和马塔雷拉总统、马克龙总统共同接见中意、中法企业家代表，鼓励他们为双边合作贡献更多力量和智慧。中国与意、法分别签署数十项合作文件，涉及金融、能源、农业、海运、航天、装备制造、基础设施建设、人工智能、电信、第三方市场合作等众多领域，充分显示出双方务实合作的巨大潜力。

弘扬传统友谊，促进人文交流走实。

王毅说，意大利和法国是欧洲文明的杰出代表；摩纳哥是地中海沿岸的璀璨明珠。中国和3国文化交相辉映，传统友谊历久弥新。

3国给予习近平主席最隆重热烈的接待，分别在意大利总统府、摩纳哥王宫、法国凯旋门举行盛大欢迎仪式。马塔雷拉总统专门在国宴后为习近平主席夫妇举行小型音乐会，邀请著名歌唱家波切利倾情演唱。马克龙总统夫妇专程赴尼斯为习近平主席夫妇举行小范围晚宴，向习近平主席赠送1688年法国出版的首部《论语导读》法文版原著，并在习近平主席夫妇离开法国之前，增加在爱丽舍宫举行隆重欢送仪式。阿尔贝二世亲王夫妇特意用中国特色古董饰品装饰王宫，为习近平主席夫妇举行宴会期间还安排摩青年背诵唐诗。意大利和法国派战机为习近平主席专机护航，安排礼宾马队、摩托车队为习近平主席车队沿途护卫。

习近平主席追溯中国和往访国家的特殊渊源和深厚友谊，从马可·波罗、伏尔泰传播交流中欧文化，到毛泽东主席和戴高乐将军作出中法建交的历史性决定，进一步加深了相互了解，拉近了彼此心灵。今年是中国留法勤工俭学运动100周年，中法举办系列纪念活动，掀起双方人文交流新高潮。中意、中法签订文化、体育、教育等领域合作文件，增进双方人民相互了解和友谊。意方决定向中方返还查获的流失中国文物，习近平主席与孔特总理一起参观了这些文物。中摩元首共同决定将双方体育、文化、旅游等领域交流合作推向深入。阿尔贝二世亲王积极支持中国办好北京2022年冬奥会。习近平主席欢迎阿尔贝二世亲王基金会在中国开展环保公益行动，不断丰富人文交流内涵。

王毅说，中意、中摩、中法关系历经国际风云变幻考验，已成为不同文化、不同制度、不同大小、不同发展阶段国家友好合作的典范。习近平主席此访是推动建设以合作共赢为核心的新型国际关系的一次重要实践。

二、推升中欧关系，应对全球挑战

王毅说，习近平主席此访超越同3国双边范畴。中欧领导人密切对话，就中欧关系和全球治理问题深入沟通协调，为维护多边主义注入信心，引起国际舆论高度关注。

筑牢发展中欧关系的重要基础。

习近平主席继去年底成功访问西班牙、葡萄牙之后，今年首访又来到欧洲，体现了中国外交对欧洲方向的高度重视。习近平主席同往访3国领导人以及专程赶赴巴黎的德国总理默克尔深入会谈，中、法、德及欧盟领导人还举行专门会晤，向世界发出了中欧加强战略互信、深化战略合作的鲜明信号。习近平主席剖析当今世界面临的百年变局，强调面对充满不确定性的国际局势，中欧关系应增强稳定性。指出中方重视欧洲的战略地位和作用，中欧都是维护多边主义、维护自由贸易的重要力量，强调中欧关系应具备战略性。呼吁对接共建“一带一路”倡议与欧盟的“欧亚互联互通战略”，提高亚欧互联互通水平，强调中欧关系应富有互惠性。欧方领导人表示，中国已成为全球性关键力量，欧盟愿从战略层面重视中国日益增强的影响，不断深化欧中关系，巩固彼此信任支持。加强欧中团结合作不仅符合双方共同利益，也将使这个世界更加平衡。

达成捍卫多边主义的重要共识。

欧洲是现行国际体系的重要发起者、建设者和参与者，当前又是多边主义的积极拥护者。习近平主席此访同欧洲领导人深入沟通，共商全球事务合作，就坚持多边主义、摒弃孤立和单边行径达成重要共识。习近平主席赞赏意大利和法国具有远见和独立自主精神，能在历史关键时刻作出正确选择，强调意、法、德作为具有全球影响的大国，中法作为安理会常任理事国，中欧作为多极化世界的两大力量，彼此之间有着广泛共同追求，也有着许多共同理念。中欧领导人一致同意加强在联合国系统的协调合作，充分发挥世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行、二十国集团、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用，在推动政治解决国际争端、应对气候变化、促进可持续发展等方面积极有所作为。这些共识顺应时代潮流，符合国际社会的普遍期待，为充满变数的世界注入了稳定性、确定性和可预期性。

提出完善全球治理的重要理念。

访法期间，习近平主席出席中法全球治理论坛并发表重要讲话，结合当前国际形势，阐明中国对全球治理的看法和主张。习近平主席鲜明指出国际社会正面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，提出破解这“四大赤字”需要秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念。强调要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，求同存异，聚同化异，增进战略互信，减少相互猜疑。重申要坚持共商共建共享的全球治理观，坚持以义为先、义利兼顾的正确义利观，秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，共同推动构建人类命运共同体，实现世界长久和平和共同发展。提出要坚持创新驱动、协同联动、公平包容，在此基础上打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、平衡普惠的发展模式，让各国人民共享经济全球化发展成果。欧方领导人赞赏中国在全球治理改革方面的引领作用，表示愿同中方进一步加强团结协作。

王毅说，习近平主席以政治家和战略家的宏大视野和战略思维，立足往访3国，面向欧洲和世界，坚定站在历史发展进步的正确一边，高举构建人类命运共同体旗帜，推进中欧关系，维护多边主义，引领全球治理变革，成为世界乱象中的中流砥柱。

三、传播中国故事，展望共同愿景

王毅说，今年是新中国成立70周年。中华人民共和国70年波澜壮阔的奋斗征程，13亿中国人民发生的巨大变化，是欧洲国家领导人抱有浓厚兴趣的话题，也是习近平主席最愿意阐述的中国故事。

解码中国道路的成功经验。

习近平主席回顾新中国成立70年来的伟大成就，并援引国际著名经济学家的话说，中国在人类历史上第一次做到了，在一个人的生命周期内生活水平提高了100倍，并且对世界人口和全球经济带来重要影响。习近平主席回应了国际社会最关心的问题，揭示了中国发展巨大成就的启迪：一是在中国共产党领导下，走出了适合中国国情的发展道路，即中国特色社会主义道路；二是坚定不移地进行改革开放，这是决定当代中国命运的关键一招，也是实现中华民族伟大复兴的关键一招；三是走和平发展道路，实现共同发展，构建人类命运共同体。欧方领导人纷纷祝贺中国发展取得的巨大成就，表示70年、特别是改革开放40年前后的中国对比令人印象极为深刻，欧方愿同中方加强对话沟通，进一步加深彼此了解，拓展务实合作。

分享中国发展的历史机遇。

习近平主席结合刚刚结束的中国“两会”，向欧方领导人讲述了2018年中国经济克服多重挑战的出色表现；援引中国关税总水平、中国营商环境排名等大幅进步的权威数据，展现中国市场营商环境得到快速改善；介绍中国颁布《外商投资法》，强调要用法律手段更好保护知识产权和吸引外商投资。习近平主席指出，中国将继续推动全方位改革开放，促进贸易和投资自由化便利化，让欧洲朋友们更好地共享中国发展机遇。此访期间，习近平主席还积极引导欧方领导人客观理性看待中国发展和中国企业投资，体现双向开放的精神。欧方领导人表示，乐见中国取得更大发展，欧盟欢迎中方愿意分享发展机遇。欧方领导人还明确欢迎中国企业到欧洲国家投资兴业，表示不会采取针对特定企业的限制措施，愿意为包括中国在内的所有外国企业提供一个公平、开放、透明的营商环境。

访问期间，彭丽媛教授开展夫人外交，推动了我与往访国的人文交流，展现了中国外交亲和的软实力。作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，彭丽媛教授应邀再次到访巴黎教科文组织总部，凸显中国积极参与国际教育、性别平等努力的负责任大国形象。

王毅最后说，习近平主席成功访问欧洲3国，拉开了今年中国外交大幕。2019年是中华人民共和国成立70周年，也是新中国外交70周年。“彩云长在有新天”。我们要在习近平外交思想指引下，全力办好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，持续推进全球伙伴关系建设，坚定维护世界和平稳定，深入参与引领全球治理，更加积极主动服务国内改革发展，为实现中华民族伟大复兴、促进人类和平与发展作出更大贡献。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)