自亚欧大陆东端，沿古丝绸之路方向一路往西，飞越亚平宁半岛，南下西西里、北上法兰西。国家主席习近平2019年首次出访，来到了欧洲。

意大利、摩纳哥、法国。3月21日至26日，6天5夜，三国五城，出席40多场双多边活动，话友谊、论责任、谈合作、谋发展……“我们对时间的理解，是以百年、千年为计。”习近平主席这样对意大利总理孔特说。面对世界百年未有之大变局，中国同欧洲，赓续时间积淀的友谊，承载时代赋予的使命，为世界和平稳定，为全球发展繁荣，携手前行。

友谊篇

“欧洲是多极化世界的重要一极，也是中国最重要的合作伙伴之一。因此2019年首次出访，我选择了欧洲。”

新时代中国外交格局中，足见欧洲地位之重。

欧洲大陆张开热情的双臂欢迎这位文明悠久的东方大国的领袖，传递对中国人民的友好情谊。

意大利，文艺复兴的摇篮。

“习主席来了！”“习近平出访欧洲，首站意大利！”……中国国家元首时隔10年再次到访，令意大利各界十分兴奋，当地主流媒体第一时间发出报道。

3月21日傍晚，习近平主席乘坐专机，从“千年古都”北京飞抵“永恒之城”罗马。

奎里纳莱宫，意大利总统府，因收藏着大量艺术珍品而闻名于世。3月22日上午，马塔雷拉总统在这里为习近平主席举行盛大欢迎仪式。马蹄阵阵，踏响古道，在威武挺拔的意大利骑兵护卫下，习近平主席夫妇乘车抵达内庭广场。这是近10年来意大利首次在欢迎外国元首的仪式中安排马队迎接。

老友相见，分外亲切。两位元首一同走进总统书房，促膝而谈。热烈欢迎习近平主席，意中保持密切高层交往，充分显示了两国关系的高水平。

欢迎宴会，名流荟萃。著名足球教练里皮应邀参加。“我知道习主席也热爱足球运动，所以虽然同习主席是第一次见面，但感觉就像认识了很久一样”，里皮在接受意大利媒体采访时说，习近平主席领导着一个精彩的国家，同习主席握手荣幸之至。

翌日，奎里纳莱宫再次为中国贵宾打开大门。马塔雷拉总统特意为即将结束访问的习近平主席安排了隆重欢送仪式。一本记录这次访问的纪念相册送到习近平主席手中，一个个难忘瞬间成为中意友谊的新见证。

摩纳哥，地中海岸的明珠。

从古朴的街道到繁忙的港口，中摩两国国旗迎风招展。一尊可爱的大熊猫雕塑矗立在街心花园，独具魅力的“袖珍之国”用浓郁的中国元素欢迎中国国家元首首次到访。

2018年9月访华期间，阿尔贝二世亲王向习近平主席发出访摩邀请。

对于这个国土面积只有2平方公里、人口不到4万人的国家，习近平主席这次访问，无疑是对中国所奉行的大小国家一律平等外交理念的生动诠释。

“没有想到习主席这么快就能来访问，对我来说，这是极大的荣幸。”面对媒体，阿尔贝二世亲王表达了内心的想法。

融合多种建筑风格的摩纳哥王宫雄浑大气。王宫里，王室珍藏的中式家具格外醒目。阿尔贝二世亲王将习近平主席请进挂满格里马尔迪王朝历代国王肖像的家族厅，介绍家族历史，畅叙家国情怀。

法国，拥有独特文明的国度。

时隔5年，习近平主席再次对法国进行国事访问，首站安排在法国南部滨海城市尼斯。

24日，马克龙总统夫妇专程从巴黎赶来，在具有古希腊建筑风格的海燕别墅同习近平主席亲切会面，共进晚餐。

马克龙总统向习近平主席介绍欧洲的文艺复兴和开放精神，习近平主席对马克龙总统讲起中法两国冲破冷战藩篱、打开交往大门的友好历史。

“两国人民有着特殊友好感情，这是一笔宝贵的财富。我们要继承好，发扬好，使中法关系继续走在时代发展前列。”习近平主席语重心长。

两位元首纵论古今，意犹未尽，晚宴比原定时间延长了一个多小时。马克龙总统连夜赶回巴黎，为在首都迎接习近平主席再做准备。

第二天中午，当习近平主席专机从尼斯飞赴巴黎时，两架法国空军战机全程护航。为了体现不一样的安排，马克龙总统将欢迎仪式放在凯旋门举行。法兰西共和国卫队和陆海空三军仪仗队英姿挺拔，激昂的军乐从星形广场传向四方。

在摩托车队护卫下，习近平主席乘车前往爱丽舍宫，100多名法兰西共和国卫队骑兵整齐列队、夹道欢迎。

爱丽舍宫总统办公室里气氛融洽，两位元首亲切交谈。

在巴黎的最后一天，习近平主席日程安排满满当当。当天一早，马克龙总统决定为即将离开的中国贵宾举行隆重的欢送仪式。仪仗队和军乐团整齐列队，这是习近平主席这次访法期间第四次走进爱丽舍宫。从尼斯到巴黎，两位元首多次亲切交谈，马克龙总统仍觉不够，临别前又将习近平主席请进爱丽舍宫内茶叙。

一组外交纪年记录着友好的历程——

今年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，明年将迎来中意建交50周年。一份关于加强全面战略伙伴关系的联合公报，为中意关系未来擘画新蓝图。

承前启后、继往开来，两国元首一致同意，携手推动中意全面战略伙伴关系在新时期得到更大发展。

中摩建交24年来，双方始终真诚友好、平等相待，成为不同大小、不同历史文化、不同社会制度国家友好交往的典范。

谈及缘由，习近平主席一语中的：“对于一个国家的评价，不能只看面积，”习主席对阿尔贝二世亲王这样说。“我们两国相似的民族性格和共同的精神追求，使得我们相知相亲。”

55年风云变幻，中法关系始终走在中国同西方大国关系前列。习近平主席用了三个“始终没有改变”表达对发展中法关系的坚定信心：中国对中法关系的重视始终没有改变；中法对和平、发展、公平、正义的共同追求始终没有改变；中法合作互利共赢的属性始终没有改变。

在新的历史起点上，两国元首一致同意，打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系。

合作篇

位于罗马城郊的马达马别墅，16世纪由意大利艺术家拉斐尔主持建造，开创了文艺复兴时期的建筑新风格。数百年后，这座古朴的建筑又一次参与了历史的创造。

当地时间3月23日中午，在习近平主席和意大利总理孔特共同见证下，中意双方代表正式签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。

代表意方签字的意大利副总理兼经济发展部部长迪马约随后发表讲话说：“这份文件对意大利非常重要，意大利是七国集团中第一个签署这一合作文件的国家！”

时间拥有积土成山、积水成渊的塑造力量。6年前，习近平主席提出“一带一路”倡议。6年间，从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”通向越来越广阔的世界。

从“一带一路”倡议同意大利“北方港口建设”、“投资意大利计划”进行对接，到中意、中法第三方市场合作稳步推进；从法国参议院呼吁法国在“一带一路”建设中发挥积极作用，到意大利政府成立“中国事务工作组”……互利共赢、共同发展的中国方案，正在欧洲获得更多支持响应。

亲自倡议，亲自谋划，亲自推动。访问期间，习近平主席利用多个场合深入阐释“一带一路”的丰富内涵。

习近平主席强调：“我们追求中国人民的幸福，但我们从来没有忘记我们所承担的国际责任。中国的发展不是独善其身的发展，‘一带一路’就是要同愿意与我们合作的世界各国，实现互利共赢的发展，最终实现人类的和谐共生。这也是5000多年中华文明的精髓所在。”

马塔雷拉总统表示，意大利支持习近平主席倡导的“一带一路”倡议，相信这将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展。

孔特总理说，我们很高兴抓住历史机遇，参与共建“一带一路”，我期待着出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

马克龙总统说，法中全面战略伙伴关系的基调是合作。他多次表达同中方开展“一带一路”务实合作的意愿。同习近平主席共见记者时，他特别提到去年访华将西安作为访问首站的用意：“西安也是古丝绸之路的一端。我认为，中国和欧洲交汇，有益于整个世界。通过这几天跟习主席的交流，我对此更加深信不疑。”马克龙总统要派高级代表出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

数据为领导人决策提供了重要支撑：

2018年，中意双边贸易额达542亿美元，中法双边贸易额超过600亿美元，中欧贸易额6822亿美元，均创历史新高。扩大同中国的合作、密切同中国的交往，成为欧洲各国的普遍共识。

在意大利，习近平主席同孔特总理一道见证签署和交换19份政府间合作文件、10份商业协议。从电子商务、卫生医疗、能源电力到电磁监测卫星02星项目、西西里产柑橘对华出口，中意合作多姿多彩。

在摩纳哥，两国元首从科技创新到可再生能源，从野生动物保护到2022年北京冬奥会，话题广泛。习近平主席特别提到环保、电信、移动支付等合作新领域。在这些方面，中摩走在中欧合作前列。

在法国，习近平主席和马克龙总统共同见证14份双边合作文件的交换。其中，既有核能、航空航天等传统领域，也有科技、金融、农业、生态、文化体育等新兴领域。马克龙总统再次重申对中国投资的欢迎态度。

一份份合作文件、一个个合作项目，世界感受中国同世界开放合作的诚意与努力。

习近平主席在同马克龙总统共见记者时做了一段深入浅出的解读：

“我们主动举办国际进口博览会，专门买外国的东西，就是要平衡贸易，解决国际上一些贸易逆差问题。这也将惠及中国百姓，他们需要更多国际上的优质产品。”

访问期间，意大利、法国分别确认作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。

文明篇

习近平主席收到了马克龙总统赠送的一份特殊礼物——

一本1688年出版的首部《论语导读》法文版原著。这部《论语导读》原著仅有两本存世。另一本收藏在巴黎法国国立吉美亚洲艺术博物馆。

曾几何时，中国的丝绸瓷器成为欧洲宫廷的时尚，中国的传统文化为欧洲启蒙运动提供思想的滋养。

“伏尔泰、孟德斯鸠都深受孔子思想的影响。”听闻马克龙总统介绍，习近平主席说：“这个礼物很珍贵，我要把它带回去收藏在中国国家博物馆。”

几个世纪前，欧洲兴起“中国热”，见证了中华民族昔日的辉煌；今天，欧洲大陆又一次涌动“中国潮”，昭示出中华民族伟大复兴的力量。

精致典雅的摩纳哥王宫蓝厅，童声清脆，动人心弦。摩纳哥夏尔三世初中的7名学生为远道而来的中国贵宾背诵唐诗《静夜思》，并演唱中国民歌《茉莉花》。夏尔三世初中开设中文课已有10余年时间，以语言为桥，孩子们爱上了中国，爱上了中华文化。

无独有偶，在习近平主席访意前夕，罗马国立住读学校中文国际理科高中的学生们给习近平主席写了一封信，分享学习中文的收获，表达对中国发展的赞叹。

数日后，他们惊喜地收到了习近平主席的回信。一段寄语深深印刻在孩子们的心里：

“你们立志促进中意青年思想对话和文化交流，促进中意人民友谊，我对此十分赞赏。希望你们做新时代的马可·波罗，成为中意文化交流的使者。”

文化交流、文明互鉴，贯穿习近平主席这次欧洲之行。

抵达意大利前夕，习近平主席在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章，将中意两个伟大文明友好交往的故事娓娓道来：

“两千多年前，古老的丝绸之路就让远隔万里的中国和古罗马联系在一起。汉朝曾派使者甘英寻找‘大秦’，古罗马诗人维吉尔和地理学家庞波尼乌斯多次提到‘丝绸之国’。一部《马可·波罗游记》在西方掀起了历史上第一次‘中国热’”。

习近平主席讲到的这些历史典故，引发意大利参议长卡塞拉蒂的共鸣：我赞同习近平主席对两国上千年传统友好交往的评价。意中都是文化大国，意方愿同中方加强文化、艺术、语言等交流合作，鼓励青年交往、增进相互理解。

2014年，习近平担任国家主席后首次访问欧洲，在联合国教科文组织总部发表演讲时，提出了中国的文明观。文明是多彩的、平等的、包容的，在“文明冲突论”甚嚣尘上的当下，这一中国理念尤具现实意义。

——文明之间，应该相互欣赏。

奎里纳莱宫保莉娜礼堂灯火辉煌，欢迎晚宴后，马塔雷拉总统专门为习近平主席夫妇举行了一场小型音乐会。意大利盲人歌唱家波切利演唱了《我的太阳》《今夜无人入睡》，习近平主席为意大利艺术家的精湛演出热情鼓掌。

举世闻名的巴黎歌剧院，习近平主席夫人彭丽媛同演员们亲切交流：“中法都是文化底蕴深厚的艺术大国，希望两国艺术家加强交流和交往，为丰富中法人文交流内涵、增进两国人民感情和友谊发挥更大作用。”

——文明之间，应该相互借鉴。

“我将无我，不负人民。”

一段精彩的对话，尽显大国领袖的风范，充满浓厚的人文情怀。

3月22日下午，习近平主席同意大利众议长菲科举行会见。菲科议长向习近平主席提了一个问题：“您当选中国国家主席的时候，是一种什么样的心情？因为我本人当选众议长已经很激动了，而中国这么大，您作为世界上如此重要国家的一位领袖，您是怎么想的？”

习近平主席注视着菲科议长，语气坚定地答道：“这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个‘无我’的状态，为中国的发展奉献自己。”

“欢迎你到中国去！看看古老而现代的中国，看一看勤劳智慧的中国人民。”习近平主席热情邀请，菲科议长愉快答应：“我一定会去的！”

在法国，爱丽舍宫欢迎宴会前，两国元首共同参观中法建交55周年和留法勤工俭学运动100周年图片展。一幅幅老照片让记忆再度鲜活起来。

风起云涌，潮落潮起。从成立中国共产党，到成立中华人民共和国，再到推进改革开放和新时代中国特色社会主义事业，中国人民在民族复兴的征程上艰辛探索、开拓前进。

习近平主席同往访三国领导人就治国理政、国计民生等重要议题分享经验。新中国迎来70华诞，三国领导人纷纷祝贺中国发展取得的巨大成就。

——文明之间，应该相互合作。

一条喜讯传回中国，令国人倍感振奋。在习近平主席和孔特总理共同见证下，中意双方代表交换了中国流失文物艺术品返还证书。汉代茧形壶、唐代陶骆驼、宋代黑釉瓷、清末至民国紫砂壶……漂泊海外的796件套中国文物将回家；

中国杭州西湖和意大利维罗纳老城，中国云南红河哈尼梯田和意大利皮埃蒙特葡萄园，两对世界遗产地正式开展“结对”合作；

2020年互办中意文化旅游年，2021年互办中法文化旅游年，以2022年北京冬奥会和2024年巴黎奥运会为契机加强中法两国体育文化领域合作……一项项合作计划，更显中欧文化交流的蒸蒸日上。

访问期间，习近平主席夫人彭丽媛以联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使身份出席在该组织巴黎总部举行的女童和妇女教育特别会议。“彭丽媛教授全身心投入促进女童和妇女教育事业发展之中并发挥了重要作用。”“感谢中国给予联合国教科文组织大力支持和合作。”该组织总干事阿祖莱如是称赞。

担当篇

意大利和法国，欧盟重要成员国；摩纳哥，欧洲对华最友好的国家之一。

中国和欧洲，当今世界两大力量、两大市场、两大文明。

爱丽舍宫缪拉厅，明媚阳光穿过玻璃穹顶照亮整个厅堂。3月25日下午，习近平主席同马克龙总统在这里共见记者。

两位元首不约而同提到当今世界正在经历的深刻变化以及中法两国的责任和担当。

习近平主席指出，当今世界正经历百年未有之大变局，人类处在何去何从的十字路口。中法作为全面战略伙伴和负责任、有担当的大国，要继续探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道，为世界和平稳定发展贡献更多正能量。

马克龙总统说，当今世界发生着深刻变化，多边体系面临崩塌，作为联合国安理会常任理事国，法中有特殊责任携手为平衡世界格局指明方向，通过共同制定规则来建设新的世界秩序。法国是中国可靠和明确的战略伙伴。

26日上午，中法全球治理论坛闭幕式在爱丽舍宫举行。宽阔的节日大厅，习近平主席同马克龙总统相邻而坐。

法国外长勒德里昂直言：“在习近平主席访法之际，法中举办全球治理论坛意义重大，面对保护主义、单边主义冲击国际关系基本原则，法中需要携手合作，共同探讨全球治理框架，共同应对面临的挑战。”

当今世界，不稳定性不确定性因素日益凸显，以合作应对挑战成为国际社会的普遍共识。

这个由中法共同主办的论坛，因为德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克的参加而更具多边代表意义。

论坛闭幕式前，习近平主席同马克龙总统、默克尔总理、容克主席举行了四方会晤，围绕多边主义、中欧全面战略伙伴关系发展深入探讨，达成了进一步共识。

“面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。”

“我们要坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。”

“我们要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通，增进战略互信，减少相互猜疑。”

“中国支持对世界贸易组织进行必要的改革，更好建设开放型世界经济，维护多边贸易体制，引导经济全球化更加健康发展。”

习近平主席在论坛闭幕式上致辞，获得与会各方一致赞同。

论坛之外，一份声明，一场会见，中国再次向世界传递坚定维护多边主义的清晰信号。

中法关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明指出：“两国重申尊重国际法和国际关系基本准则，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。”

会见默克尔总理，习近平主席说：“携手合作、互利共赢才是解决各种全球性问题的唯一正确选择。”

访问期间，习近平主席就维护多边贸易体制、应对气候变化、推动联合国2030年可持续发展议程等重大议题，同往访国领导人进行深入战略沟通。中国的主张，得到广泛呼应和共鸣。

马塔雷拉总统说：“我们共同致力于促进联合国2030年可持续发展议程、应对气候变化。在应对气候变化这一挑战中，中国发挥着决定性作用，意大利也愿意作出自己的贡献。”

阿尔贝二世亲王说，摩方高度赞赏中国在气候变化等国际事务中发挥的重要作用，愿支持中方办好明年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。

马克龙总统说，虽然中法有不同之处，但对世界有共同理解。贸易战对大家都有伤害，冲突是无效的，只有合作才是高效。

“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。”习近平主席引用意大利著名作家莫拉维亚的这句名言，为这次欧洲之行作出了最好的注解。

（新华社北京3月27日电 记者霍小光、郝薇薇）

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